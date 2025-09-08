Weretilneck encuadró el resultado de Buenos Aires como una «elección provincial y municipal»

Weretilneck habló este lunes con la prensa al concluir un acto en el Salón Gris. Foto: M. Ochoa.

El gobernador Alberto Weretilneck habló este lunes del resultado de las elecciones de Buenos Aires y resaltó que fue «una elección provincial y municipal», relativizando el «componente nacional». Desestimó que el desenlace electoral tenga «trascendencia» en Río Negro.

«Cada elección es una foto, es un momento. La provincia es inmensa, con distintos temas, es una elección provincial y municipal”, fue la primera respuesta en el contacto con la prensa este lunes al terminar un acto en el Salón Gris de Viedma.

Insistió en que su evaluación no tiene todavía la profundidad y aceptó también la existencia del “componente nacional”, aunque reiteró su conclusión de que la elección está “muy acotada a la Provincia de Buenos Aires”.

Habló acompañado por el legislador Facundo López y la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, ambos integran la lista del oficialismo en el tramo al Senado.

Además, Weretilneck consideró que el resultado de Buenos Aires no tendría “trascendencia en la Provincia” en relación a las elecciones nacionales del 26 de octubre, cuando Río Negro renueve a sus tres senadores y dos diputados.

Pidió “esperar cómo reacciona el gobierno nacional” mientras recordó que se “involucró y tomó como propia esta elección (Buenos Aires)”, tras lo cual, reiteró que “es una elección que tiene múltiples lecturas”.

En otra parte, el mandatario repitió que “es uno de los gobiernos nacionales que más ha destratado, que más ha olvidado y que más le ha faltado el respeto al interior del país”.

También aceptó que la gestión de Javier Milei “ha defraudado a muchos argentinos, como que dijo que sería honesto y que no iba a haber corrupción” pero con los casos del “fentanilo y de los laboratorios nos damos cuenta de que ha echado por tierra esas banderas”.

Explicó que una forma de rechazo es «no ir a votar y la otra es votar en contra, aunque enseguida volvió que «aún queda mucho por mirar y estudiar», pero que en Buenos Aires «existió mucho de localismo» y que en octubre en Río Negro no espera “ningún tipo de relación” con ese resultado bonaerense.

Remarcó que el oficialismo rionegrino “va a discutir quiénes son los que defienden a la provincia frente al centralismo porteño. Si son los partidos nacionales que aparecen cada cuatro meses o, en cambio, es el gobierno provincial y los intendentes que estamos todos los días del año al lado de nuestra gente”.