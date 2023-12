Rolando Figueroa diseña un plan para dividir en siete regiones la provincia de Neuquén

Dividir la provincia de Neuquén en siete regiones en las que se unifiquen las acciones estatales con un criterio de optimización de las obras y la asistencia del gobierno provincial. Esa es la idea genérica que tiene como norte el gobernador Rolando Figueroa y cuyos detalles pergeña el ministro Jefe de Gabinete Juan Luis Ousset.

La intención es ajustar toda la normativa de todos los ministerios para que esté unificada por cada una de las regiones. Van a ser siete regiones y en cada una habrá una mesa de decisión que incluirá a los intendentes, pero van a trabajar con todos los organismos públicos que intervienen en esa región.

El gobernador dijo que en cada región va a tener un coordinador que depende de jefatura de Gabinete que deberá coordinar el trabajo de todas las reparticiones del Estado con los intendentes.

“Es una forma en que el gobierno se presenta en forma territorial más cercana. Y además nos va a permitir optimizar en cuanto a las priorizaciones de obras que se deben hacer en forma regional”, definió Figueroa en diálogo con Diario Río Negro.

Ejemplificó que cuando varios intendentes reclaman la pavimentación de rutas, cada uno pelea por la suya y a lo mejor una puede solucionar la de varios, primero, y después a los otros. Agregó que la idea del gobierno es migrar hacia las tecnicaturas y es una de las definiciones que se realizarán en las regiones.

Acotó que se buscará una forma de planificar, de programar, de financiar las obras, de delegar el manejo de decisiones para utilizar de manera eficiente los recursos.

“Un intendente dice mirá, yo tengo esto, ¿para qué vas a hacerlo vos? yo ya tengo esto” y también ganar escala en cuestiones económicas, una localidad abastezca a la otra o que se pueda diseñar una marca de la región, incluso a nivel turístico.

Al ser consultado por experiencias anteriores de decisiones regionales como la priorización de pasos internacionales con Chile o la disposición final de la basura domiciliaria, Figueroa sostuvo que se puede mejorar la logística. Explicó que si un intendente tiene una cargadora y otro una topadora, se puede combinar al uso para optimizar recursos.

P: ¿Y esto de la regionalización implica generar otra estructura del Estado por encima del municipio?

R: No, no, no. Es coordinar y tener una mesa de coordinación regional. No hay nada creado. En este tema de optimizar recursos es organizar, pasa por ahí la cosa, no hay que sacar nada, sino lo que tenemos, usémoslo bien.

Mario Bruce es el primer delegado de los siete que deberá designar una vez que el programa esté en funcionamiento pleno. Se encargará de coordinar los reclamos y las realizaciones en la zona centro de la provincia.

En referencia a la cultura de los intendentes de administrar recursos que se solicitan a la provincia, durante la transición entre el 16 de abril que se impuso el Frente Neuquinizate en Provincia y el 10 de diciembre, cuando se hizo del poder real, se realizaron talleres con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento para que se difunda la idea de hacer proyectos para solicitar financiamiento.

“La regionalización lo arrancamos en junio, o sea, fue una promesa campaña, la gente lo convalidó con el voto y comenzamos a trabajar con el BID y con la CAF en la capacitación de los intendentes y de los equipos técnicos”, dijo el mandatario.

Los basureros regionales en la lista de espera

Más allá de las fotos donde se muestra trabajo en conjunto y coordinado, las ocasiones en las que se puede reflejar eso en la realidad han sido desaprovechadas.

Uno de los ejemplos son los basureros regionales. Donde hubo participación de Provincia por situaciones terminales, como fue en San Martín de los Andes donde por una cuestión lógica, pero que tuvo que llegar a la Justicia, se pidió trasladar el vertedero a una zona no urbana. Intervino Provincia y puso plata para una solución de fondo, llevarlo a Alicurá donde había que trasladar la basura de tres localidades.

Fue una solución cara, pero que no estuvo en manos de los municipios sino de la Provincia. En los departamentos Minas, Chos Malal y Ñorquín, cada una de la decena de comunas hace lo que puede con su basura. Ni hablar de la zona centro que todavía sigue, pese a que la ley lo prohíbe, dejando la basura a cielo abierto y cada tanto se produce un incendio.

En el mantenimiento escolar se produce una situación difícil porque los municipios que lo hacen utilizan recursos propios y asumen responsabilidades ajenas.

La regionalización de los 90

En la década del 90 se intentó aplicar un esquema de regionalización con el argumento de que se reducía el Estado para hacerlo más eficiente. Entonces se habló de municipios cabecera y dependencias comunales.

Se puso como ejemplo la unificación de Cutral Co y Plaza Huincul, Centenario y Vista Alegre y Plottier y Senillosa. En el interior, se dibujó un mapa para que las comisiones de fomento tuvieran una municipalidad de referencia. Nada se concretó más allá del debate.

La ciudad de Neuquén aplica una regionalización en la práctica con el tema de la disposición de la basura, aunque aún no lo ha logrado con el transporte.