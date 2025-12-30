Tras cinco años, la justicia decretó la quiebra de Trident y el gobierno podrá licitar la mina de Andacollo

Luego de cinco años de iniciado el concurso de acreedores, la justicia comercial de Buenos Aires decretó ayer la quiebra de Trident Southern Explorations de Argentina SRL, la empresa que tenía el usufructo de la mina de oro de Andacollo. Con esta definición, el gobierno de Neuquén podrá avanzar en una nueva licitación para volver a poner en producción el único yacimiento metalífero de la provincia.

La decisión de la jueza María Soledad Casazza se da en vísperas de la feria judicial y a poco más de dos meses de que Eco Friendly SA desistiera de realizar el salvataje del proyecto. Ese trámite demoró más de la cuenta para la Provincia, que venía insistiendo con avanzar en la quiebra de Trident desde que cambió su estrategia en el concurso, tras la asunción de Rolando Figueroa.

En el gobierno ayer se mostraron conformes con el fallo de la jueza y aseguraron que avanzarán en convocar a una nueva licitación internacional para volver a concesionar la mina.

Esta es la segunda vez que una inversión en el yacimiento queda trunca: en 2018, la minera Andacollo Gold SA quebró tres años después de haber abandonado el proyecto, en un modus operandi similar al que utilizó Trident, que se había quedado con el usufructo en 2016.

En el fallo firmado ayer, la jueza Casazza ordenó mantener la inhibición general de bienes de Trident, ordenar la intercepción de correspondencia de carácter comercial dirigida a la empresa, la que deberá ser ahora entregada a la sindicatura y prohibirle temporalmente la salida del país al gerente Guillermo Ramón Salvatierra.

Además, decretar la inhabilitación de Trident y “de las personas humanas que hubieran integrado su órgano de administración durante el período de cesación de pagos”, lo que comprende a Salvatierra pero también a los exgerentes Mischa Leon Aleksander, Ezequiel Braun Pellegrini y Lawrence Ronald Crow.

Una licitación «más estricta»

El fallo intimó a la empresa para que ponga todos sus bienes a disposición del juzgado comercial N°23 “en forma apta para que los funcionarios de la quiebra puedan tomar su inmediata y segura posesión”. El 19 de marzo será el plazo para que los acreedores presenten las peticiones de verificación de sus créditos.

Cormine SEP es una de las principales acreedoras de la deuda que dejó Trident. Su presidente, Mariano Brillo, dijo días atrás a Diario RÍO NEGRO que estiman que, para el primer trimestre del año que viene, podría abrirse el proceso licitatorio. “Vamos a ser más estrictos, Cormine va a tener una participación activa como ocurre hoy con GyP y vamos a tener el control ambiental”, anticipó.

Brillo aseguró que hay interés de empresas “serias” para participar y planteó que las expectativas para las inversiones son buenas porque, si bien es un yacimiento de escala pequeña a mediana, “solo se ha explotado al 10% y las reservas están comprobadas y son genuinas”.