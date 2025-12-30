La pileta de Gloria Ruiz: el intendente Bertolini, de Plottier, quedó involucrado y debe designar defensor

La investigación contra Gloria Ruiz por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta durante su paso por la vicegobernación contiene un capítulo que incluye sus años como intendenta de Plottier. Ese tramo acaba de activarse y alcanzó a su más directo colaborador en aquellos tiempos, el entonces secretario de Obras Públicas y hoy jefe municipal Luis Bertolini.

Según se supo de manera oficial, la fiscalía de Delitos Económicos informó a Bertolini que debe designar abogado defensor, lo que implica que está sospechado en la investigación si bien todavía no le formularon cargos ni a él ni a Gloria Ruiz.

La información se conoce pocos días después de que el intendente saliera a desmentir versiones sobre su renuncia. «Son infundadas», aseguró el jefe comunal, quien fue elegido en septiembre del 2023 por el 57% de los votos.

Una denuncia de Bertolini

Ruiz es investigada, entre otros hechos, por la construcción de una piscina dentro del barrio Loteo Manzanares de Plottier, en un terreno que está a nombre de un amigo de la destituida vicegobernadora.

La denuncia la presentó en diciembre del año pasado Luis Bertolini, quien era el heredero político de Ruiz y fue el primero en despegarse cuando empezaron a caerle denuncias en su contra.

Varias obras investigadas

Que sea el denunciante no impide que quede vinculado como sospechoso. En aquel fin de año el fiscal jefe Pablo Vignaroli había informado que tenía bajo investigación varias obras municipales como trabajos en la vereda de una calle sin especificar las dimensiones; un playón polideportivo para un barrio; el cerramiento de un sector del basural y una promocionada cancha de sóftbol. Fueron contratadas con la empresa FMO Logística y Servicios en Formación SRL.

Vignaroli confirmó que «la firma de Bertolini aparece certificando los avances de obra, y Gloria Ruiz es la que firma los contratos». La ex intendenta «es parte del sistema, pero no la única, hay varios complicados», dijo en ese entonces el fiscal jefe.

La historia de la piscina

De acuerdo con la denuncia de Bertolini, publicada por diario RÍO NEGRO, el municipio «tomó conocimiento por manifestaciones de miembros de la Asociación Civil GRU.DI.ES, que una serie de obras que les habrían adjudicado no se cumplieron por parte de la anterior gestión» a cargo de Ruiz.

Vista aérea del terreno atribuido a Gloria Ruiz en el que se construyó la piscina en Plottier. (Archivo/Gentileza)

«Una de estas obras es la platea para las instalaciones de GRU.DI.ES. Contemplaba la provisión de materiales, mano de obra y equipos para ejecutarla: 138,95 metros cuadrados para pileta, gimnasio, vestidor y depósito; otra de 139,10 metros cuadrados para aulas, oficinas y baños; y 214 metros cuadrados par SUM, cocina y depósito. Todo, por un monto de 29.900.000 pesos».

La denuncia indica que por decreto 490/23 de la entonces intendenta Gloria Ruiz, se llamó a licitación privada. El 2 de marzo de 2023 por decreto 683/23 se adjudicó la obra a una empresa privada, y el 15 de marzo la firma recibió casi 9,5 millones de pesos en carácter de anticipo para las obras. Después, el 21 de abril se pagaron otros 7,8 millones de pesos a la empresa en carácter de avance de obra.

Sólo un descampado

Sin embargo, en el predio de la Asociación Civil GRU.DI.ES en Arturo Illia y Raúl Blanco, “no surge obra alguna, tan solo un descampado”, indica la denuncia.

Gloria Ruiz fue intendenta y Bertoldi secretario de Obras Públicas en Plottier. (Archivo)

Añade que dicha contraprestación se realizó “en un lugar distinto al de la adjudicación”, en el barrio Loteo Manzanares de Plottier, donde hay cerramiento en los cuatro costados y una pileta de natación.

La denuncia indica que la persona que figura como supuesto titular del Loteo Manzanares, sostuvo que tiene firmado un boleto de compra-venta a su nombre, pero que el mismo es de la exvicegobernadora con quien mantenía una relación de amistad.

La formulación de cargos

Por hechos presuntamente ocurridos durante su año como vicegobernadora, la fiscalía le formuló cargos a Gloria Ruiz por presunto enriquecimiento ilícito y por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

El monto total de la maniobra, a valores actualizados, ronda los 180 millones de pesos.