Joaquín Perren, el peronista que apuesta al modelo de Rolando Figueroa y lo diferencia del MPN

Los becarios de Conicet hoy están en una situación salarial crítica. Al punto de que a veces prefieren no tomar el cargo. «Gente que gana la beca, se entera cuánto va a cobrar y ni siquiera efectiviza como tal», asegura Joaquín Perren, director regional del principal organismo de ciencia y técnica del país. Ante el retiro del Estado nacional dice que la Provincia acompaña. Por eso aceptó casi de inmediato la candidatura que le ofreció Rolando Figueroa cuando lo citó a Casa de Gobierno.

P: ¿Esta es tu primera experiencia de representación política?

R: Yo fui militante universitario, también participé de política científica y tuve un paso bastante testimonial en una elección, en 2017, sexto cargo como concejal en la lista del Frente de Todos, que fue una tribuna que utilicé para reflexionar sobre la producción de la desigualdad en nuestra ciudad.

P: Si vos tuvieras que definir tu identidad política, ¿cómo la describirías?

R: Yo soy peronista. Participo de este cuadrante del mapa político, siempre he militado en el campo nacional, popular y democrático.

P: ¿Pero no tenes afiliación al partido?

R: No, no soy afiliado, nunca lo fui. Simplemente tuve esa participación en aquella elección en 2017 con la posibilidad de acceder a una concejalía, y mi primera experiencia fuerte en materia política y electoral es esta, en un cargo que sí tiene expectativa y que me llena de orgullo y responsabilidad.

P: ¿Cómo te ofrecen la candidatura?

R: Desde hace un año y medio desempeño la función de director regional de Conicet y frente al retroceso de la órbita nacional en materia científica, el desfinanciamiento, los despidos y demás comenzamos a articular una labor conjunta con diferentes ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones y en buena medida todo aquello que no nos iba siendo dado por medio del Estado Nacional fue suplido por el Estado provincial. Entonces, veníamos trabajando de manera conjunta y articulada. Firmamos convenios, acuerdos, servicios técnicos, pudimos acceder a equipamiento financiado por el Estado provincial. Me llaman algunos funcionarios para una reunión, yo esperaba que fuese una reunión de trabajo.

P: ¿En Casa de Gobierno?

R: En Casa de Gobierno. Ya habíamos ido varias veces a firmar estos convenios, acordar determinadas cuestiones técnicas. Y bueno, llegó esta propuesta. Comenzó una paritaria familiar por qué tengo un hijo de casi dos años. Por suerte la paritaria familiar se resolvió rápidamente.

P: ¿Te sorprendió la propuesta?

R: Me sorprendió mucho, sí, porque te repito estaba yendo a una reunión que entendía era para fortalecer el vínculo entre el gobierno y Conicet.

P: ¿Estaba el gobernador con todos los candidatos y candidatas?

R: No, mano a mano.

P: ¿Y cuál fue el mandato que te planteó?

R: Hay dos banderas que yo levanto y he venido levantando en mi trayectoria profesional que resultaban de particular interés en el gobernador. Primero, la defensa irrestricta de la educación pública en general y del sistema universitario, y luego la importancia de la ciencia y la tecnología. Una de las frases que él lanzó en una de estas reuniones, en su parte más pública fue que si no acompañamos a los científicos, estamos condenados a desaparecer como provincia, algo así, ¿no? Como que no podemos abandonar a nuestros científicos en este momento. Me parece que esa fue la frase textual. Y eso me quedó resonando.

Tres condiciones en un «mismo tiempo y espacio»

P: En la lista de Diputados hay muchos y muchas «outsider». ¿Cómo te cae esa calificación?

R: A ver, a mí me parece que la lista es muy potente justamente a partir de la diversidad. No sólo de trayectorias profesionales, gente que viene del ámbito de la comunicación, gente que viene del ámbito de la salud, de la docencia, de la ciencia, sino también que refleja muy bien la regionalización de nuestra provincia. Están todas las regiones representadas y también hay distintas miradas políticas y eso me parece que es muy enriquecedor. Y lo que funciona como hilo conductor, que va zurciendo estas miradas tan diferentes es el modelo de la neuquinidad. Ahí me parece que tenemos muchas cosas en común. Un modelo que entiendo se sostiene en tres pilares. En primer lugar el equilibrio territorial, tratar de revertir brechas regionales que vienen cuajando, que vienen modulándose hace décadas inclusive desde el territorio nacional.

Luego una segunda pata tiene que ver con un Neuquén equilibrado en términos sociales, que distribuya la riqueza, esa fabulosa renta hidrocarburífera que se vincula con que Neuquén es asiento de uno de los yacimientos no convencionales más relevantes del planeta. Y ese principio de justicia social no es simple distribución, sino también apostar por la educación como esa herramienta de movilidad social. Y el tercer pilar que nos une a todos los que conformamos la lista es esto de un Estado ordenado. Mientras algunas expresiones políticas dan cuenta de una retracción de sus capacidades, este proyecto habla de un Estado inteligente, un Estado que cobije, un Estado que piense la política pública desde el último rincón de la provincia hacia la capital y no al revés. Esos tres pilares que conforman la neuquinidad, el proyecto o modelo neuquino es lo que me sedujo, lo que me interpeló.

P: Y ese modelo ¿en qué se diferencia del que proponía por ejemplo el MPN?

R: Es muy interesante esa pregunta y la pensé mucho. Y creo que nunca esas tres condiciones se dieron en un mismo tiempo y espacio. Hubo tiempos donde el MPN en un signo político distinto, en una frecuencia ideológica distinta, apostaba por la retracción del Estado. Podemos hablar de la década del 90, con determinados procesos de privatización. En otros momentos, sobre todo en las etapas iniciales, más allá de la intención, las brechas regionales existían, eran muy profundas por todo el legado del territorio nacional. Cuando no existía una provincia y dependíamos del ministerio del Interior. Era muy poco lo que se hacía y eran muchas las necesidades de nuestra gente. Y en otros momentos lo que no existía era la justicia social, por ejemplo un sistema de becas que sea ejemplo a nivel nacional e internacional. Lo que siento es que esos tres elementos están alineados por primera vez en la historia, y creo que eso es lo que me llama a la acción y aportar a la construcción de este modelo.

Estado y federalismo

P: ¿Esta es la lista que va a confrontar con el oficialismo nacional?

R: No voy a hablar de predicciones es todavía muy prematuro y los historiadores tendemos a pensar más en lo que sucedió, y en lo que está sucediendo, que en lo que puede llegar a ocurrir. Para eso hay otras profesiones, inclusive la tuya. Lo que siento es que esta elección va a estar atravesada por dos ejes. Uno en torno a las capacidades del Estado. Esto de un Estado ordenado, inteligente o un estado debilitado en sus capacidades. Ese va a ser un eje sustantivo, crucial en esta elección. Y el segundo va a tener que ver y aquí sí, hay algunas pistas en el pasado de si la política la pensamos de la capital al interior o desde el interior a la capital, ¿no? Y ahí también va a haber un clivaje, un contraste de importancia.

P: ¿Cómo te imaginas tu trabajo en el Congreso?

R: Vos me decís que me ponga el traje de diputado. Yo tengo dos banderas que me llevaron a este lugar y van a ser las dos banderas que voy a defender en el Congreso nacional. La educación pública, especialmente la universidad, y por otro lado el sistema científico, un sistema que está siendo atacado por diferentes frentes, no sólo Conicet, INTA, INTI, entre otros organismos. Esos van a ser mis dos frentes de atención preferencial y a eso defender el modelo neuquino con estos aspectos que te menciono, y siempre defender todo aquello que le convenga a Neuquén y rechazar todo aquello que obstruya el cumplimiento de estas tres metas, un Neuquén equilibrado en términos territoriales, justo en términos sociales y con una estatalidad inteligente y ordenada.

P: Parte de tu trabajo como investigador han sido las desigualdades urbanas, ¿qué lectura haces de la actualidad en Neuquén capital?

R: Lo que estoy viendo es que hay una voluntad de construir un modelo de ciudad de 15 minutos.

P: Es un eslogan de gobierno.

R: Es un eslogan de gobierno, pero tiene un principio académico muy profundo. Es un concepto que nació de la academia, especialmente de los estudios urbanos franceses y hace al derecho a la ciudad. Es algo que nosotros venimos pregonando hace por lo menos década y media. Esta experiencia testimonial como candidato yo llevaba esa bandera, la de una ciudad compacta, cercana, conectada. Veo algunos indicios que van en ese sentido, hay mucho todavía por trabajar. No tanto a nivel de la municipalidad de Neuquén, hay miles de cosas por hacer, sino comenzar a pensar en términos metropolitanos. Escapar de los límites que imponen los municipios, porque puede que un municipio apunte a una ciudad de 15 minutos, pero si hay presión en el mercado inmobiliario, quienes no pueden acceder a la tierra, van a ir a los municipios más cercanos.

Y si no están dadas las condiciones para que las vías de comunicación sean fluidas, estaremos condenados a multiplicar la segregación a escala no municipal, sino a escala metropolitana. Entonces, está muy bien esto de la ciudad de los 15 minutos, pero me parece que hay que comenzar a pensarlo en términos de área metropolitana, de Gran Neuquén, si querés, aunque suena un poco pretencioso y no sólo a nivel municipal.