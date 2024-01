Rolando Figueroa prepara una nueva ley y los diputados convocarán a una segunda sesión extraordinaria

El gobernador Rolando Figueroa presentará en los próximos días un nuevo proyecto de ley que sacudirá el receso de los diputados de Neuquén con una segunda sesión extraordinaria. La propuesta, de la que todavía no se conocen detalles, se sumará a la que envió para volver a modificar el régimen de jubilaciones de privilegio, todavía pendiente de tratamiento.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la iniciativa que presentará ahora el mandatario buscará darle herramientas al Poder Ejecutivo para afrontar otra de las crisis que heredó de la anterior gestión, de manera similar a lo que ocurrió con la emergencia sanitaria y el faltante de insumos y medicamentos.

Esa ley se sancionó la semana pasada, también en extraordinaria, con un tratamiento exprés en el recinto. En cuanto a la de jubilaciones de privilegio, la envió el gobernador a principios de mes para elevar de diez a 15 años el requisito de aportes al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) que se le exige a quienes quedaron aportando a ese régimen. Ya generó polémica con el diputado Claudio Domínguez (MPN), quien anticipó que la redacción trae errores.

Sobre el próximo proyecto, todavía no se reveló sobre qué área del gobierno estará enfocado. Figueroa tiene varios frentes por atender, según afirma desde que asumió la administración de la provincia: falta de recursos, déficit en la caja de jubilaciones, exceso de gastos, problemas de infraestructura en hospitales y escuelas, además de una enorme crisis de sobrepoblación carcelaria.

El diputado oficialista de Avanzar, Francisco Lépore, había dicho en la primera sesión de la Legislatura que habían encontrado un escenario de «emergencia habitacional, educativa, en materia edilicia y de infraestructura en materia vial, de rutas, de caminos y de lugares donde tiene asiento el gobierno». «El grado de deterioro administrativo de esta provincia es total», había asegurado.

Los pasos para sesionar

Para que los legisladores traten el nuevo proyecto que presentará Figueroa en esta o la próxima semana, deberá reunirse primero la comisión observadora permanente que preside la vicepresidenta primera, Zulma Reina. En esa instancia es que se define la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria, si la urgencia del tema lo amerita.

Desde el oficialismo confirmaron a este diario que, de no ingresar el proyecto esta semana, evaluarían realizar la sesión la semana que viene solo con el proyecto de jubilaciones de privilegio, pero que era más probable que juntaran la mayor cantidad de iniciativas «para no volver a sesionar cada dos días». Una parte de la definición del nuevo proyecto de ley dependía de que se terminaran de conformar las estructuras de los ministerios involucrados, algo que la nueva gestión aún no pudo completar a más de un mes de gobierno.