Rolando Figueroa reunió a 45 exintendentes del MPN en Aluminé: empezó el operativo 2027

El gobernador Rolando Figueroa reunió el martes a exintendentes del Movimiento Popular Neuquino en Aluminé y dio inicio a las negociaciones políticas para allanar el camino a la reelección en 2027.

El encuentro fue reservado, duró más de cuatro horas, e incluyó a referentes antes enfrentados con el mandatario, en una señal de unidad para encarar los desafíos electorales de este y el próximo año.

El MPN deberá renovar su conducción en los próximos meses, posiblemente en septiembre, y elegir el reemplazo de Omar Gutiérrez, actual presidente. Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, en la reunión de ayer hubo coincidencias en encarar una lista de unidad para la interna, bajo la premisa de «no matar lo poco o mucho que pueda quedar» del partido.

Figueroa reunió a unos 45 exintendentes del MPN y les ofreció empanadas y un panorama de cómo imagina el rumbo político de la Provincia hacia el 2027 e incluso al 2031. El ágape fue en un quincho de Aluminé que gestionó el actual diputado y jefe de bloque del MPN, Gabriel Álamo.

Del gobierno solo estuvo el jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset, y Osvaldo Llancafilo, de quien se anunció que empezará a trabajar «cerca» del ministro.

La lista de exintendentes la integraron, entre otros, Hugo Gutiérrez (Chos Malal), Carlos Casteblanco (Picún Leufú), Walter Fonseca (Loncopué), Sandro Badilla (Villa Pehuenia), Néstor Fuentes (Las Ovejas) e incluso exintendentes otrora enfrentados con Figueroa como Gustavo Suárez de Plaza Huincul.

El gobernador preguntó quiénes de los comensales tenían intenciones de competir por sus respectivas ciudades en el 2027 y, según pudo saber este diario, hubo al menos 11 que «levantaron la mano».

La estrategia que propuso Figueroa es que puedan alinearse a su candidatura el año que viene, sea integrando el frente electoral o bien compitiendo a nivel local con los candidatos de La Neuquinidad pero actuando como colectora en los cargos provinciales.

El mandatario tiene en los municipios la que, posiblemente, sea su pata más floja y hay quienes estiman que el rechazo a algunas gestiones de sus propios intendentes le restó votos en las legislativas nacionales del 2025.

La amenaza libertaria

Figueroa y los líderes locales buscarán el año que viene neutralizar una posible avanzada de La Libertad Avanza en las ciudades, donde ya empiezan a aparecer interesados en ser los representantes de Javier Milei en el interior profundo de Neuquén. «Se está llenando de leones», dijo uno de los exintendentes que participó ayer del encuentro.

El dirigente reconoció esa necesidad de los líderes locales, pero también la del propio gobernador para sumar la estructura territorial del MPN en 2027. «Necesita de todos los votos que pueda tener», graficó.

El gobernador programa un encuentro similar para la semana que viene del que participarían los intendentes de su propio espacio e integrantes del gabinete. En marzo, en cambio, se haría una nueva reunión con los exintendentes y otros referentes que quieran sumarse del MPN para empezar a definir «nombres» de cara a la interna del partido.