Rolando Figueroa y el GNL: «Hay que adecuarse para poder ser exitoso», dijo en Cutral Co

El gobernador Rolando Figueroa se refirió al proyecto GNL que contempla los bloques cercanos a Cutral Co y Plaza Huincul y destacó que generará «mucha actividad económica en una nueva etapa de la provincia». A la vez, señaló que es un nuevo escenario por lo que habrá que «adecuarse para poder ser exitoso».

Lo dijo en el acto de entrega de 21 escrituras para familias de la comparca petrolera del que participaron los intendentes Ramón Rioseco (Cutral Co) y Claudio Larraza (Plaza Huincul), el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, entre otros funcionarios.

En esta ocasión, el gobernador Figueroa no habló en la ceremonia, lo hizo luego y destacó la labor que se lleva adelante y que involucra a los municipios. «Este hecho de poder brindarle la escritura a quienes han cancelado su vivienda creo que es un hecho de estricta justicia», sostuvo a este diario.

Figueroa se refirió además al proyecto GNL y resaltó la importancia de la etapa que se aproxima en la provincia. «Seguramente va a generar mucha actividad económica», in dicó. Enseguida sostuvo que una vez más, la comarca «puede tomar relevancia en un nuevo escenario, en un nuevo mundo».

Sin embargo, hizo la aclaración que será necesario «adecuarse para poder ser exitosos» porque la «regla de la competitividad es la que manda» porque se buscará abastecer al mercado externo.

Fueron 21 las familias que accedieron a sus escrituras (Foto: Andrea Vazquez)

La regularización de las viviendas

La entrega de las escrituras se realizó como parte del programa provincial Neuquén Habita y a través de la secretaría de Vivienda y Hábitat y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Se indicó que las familias beneficiadas forman parte de diversos planes habitacionales con mucha antigüedad. Fue en el centro cultural de Cutral Co.

Entre ellos, el barrio General San Martín (500 Viviendas); Aeroparque; Brentana; 76 Mudon y Daniel Sáez de Cutral Co. Los de Huincul contemplaron a 104 Viviendas Suyai, 262 Viviendas Fonavi, 16 Viviendas y 158 Casas de Centenario.

Para acceder a la escritura los adjudicatarios tienen que haber cancelado la vivienda. Contar con este instrumento les permitirá acceder a la nueva línea de créditos hipotecarios tanto para ampliación, refacción o las mejoras. A nivel provincial hay 2.600 preinscriptos.

En el acto, el ministro Tobares dijo que esta entrega es «consecuencia de una decisión que cada familia tomó, que es honrar el compromiso de poder, mes a mes, pagar la cuota respectiva para poder llegar así a la cancelación de la vivienda y tener ahora la oportunidad de contar con la escritura».

«En lo que llevamos de gestión, el Fondo Neuquino para la Vivienda tiene una tasa de recupero de más de un 125%», aclaró. Luego detalló que de las casi 60 mil viviendas entregadas en los últimos años en Neuquén, solo un porcentaje que no supera a las 6 mil tienen regularizados los pagos. «Parte de ellos son los que están aquí recibiendo la escritura», mencionó el ministro y convocó a regularizar la situación.

Antes, la secretaria Servicio destacó que finalizar con el pago de la vivienda con la escritura «nos parece que es un hecho digno de poner en valor y trabajar de manera mancomunada», concluyó. Recordó que se trabaja con un plan de 150 viviendas en Cutral Co y 116 en Huincul, junto a los intendentes.

En tanto, el jefe comunal Rioseco destacó que accder a la escritura permite a las familias «estar más tranquilas, acceder a créditos y a tener la consolidación de nuestra vivienda y de nuestro bienestar». Mencionó que se trabaja con el gobierno provincial para la regularización de tierras y en la ampliación del ejido urbano.

Desde Huincul, el intendente Larraza sostuvo que este acto «habla a las claras de la ocupación y preocupación del gobierno provincial» y los locales, que «han tomado la iniciativa por las necesidades habitacionales, no solamente de escrituras, sino también de terrenos, amanzanamientos y todo lo que se está trabajando en conjunto con el gobierno provincial».