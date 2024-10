Rotonda de la Ruta 22 en Choele Choel: está en el Presupuesto 2025, pero sigue sin plazos definidos

La obra de la rotonda de la Ruta 22 en Choele Choel fue confirmada dentro del proyecto de Presupuesto 2025 enviado por Javier Milei al Congreso. Este dato le dio certezas al intendente Diego Ramello (JSRN) sobre una posible reactivación de una obra clave para el Valle Medio. Sin embargo, todavía no hay fechas oficiales.

El jefe comunal se reunió días atrás con el nuevo titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. Se trata de un encuentro gestionado desde el propio gobierno provincial, detrás de la figura de la senadora Mónica Silva (JSRN).

«Mi motivación con el encuentro se debió a la incertidumbre que generó el cambio en la administración de Vialidad. Queríamos saber si seguimos bajo una línea de trabajo o si había algún tipo de cambio. Por suerte, nos llevamos una ratificación de que los pasos iban a continuar tal como se había acordado«, mencionó Ramello en diálogo con Diario RÍO NEGRO. El Ejecutivo local temía por nuevas demoras tras la renuncia en julio del extitular del área Raúl Bertola.

Según informó Ramello, la obra continúa con «alta prioridad» para Nación. De hecho, se obtuvo la certeza de que había sido incorporado por el gobierno libertario dentro de la Ley de Leyes, que comenzará a ser debatida mañana en Diputados.

«El dato que fuimos a confirmar, que lo teníamos off the record, es si había sido incorporado el proyecto en el Presupuesto 2025. Ahí nos confirmaron que estaba formalmente, por lo que podemos afirmar que el proceso de trabajo no se cambió, hay un interés del Gobierno de seguirlo«, agregó el intendente.

En un comunicado de prensa, la senadora Silva expresó tras el encuentro con Campoy que «la incorporación de la obra en el proyecto enviado por el Poder evidencia que las obras de los accesos siguen siendo prioritarias para Vialidad Nacional».

En agosto, la vallemediense había elevado un proyecto de comunicación al Senado para que el Poder Ejecutivo informe el plazo de “reinicio” y “cronograma” de finalización de la rotonda. Desde mayo, cuando se prometió su reactivación en pleno debate por la Ley Bases, no habían novedades al respecto.

Rotonda de Ruta 22, en Choele Choel: cuándo podría ser finalizada

Los plazos sobre la reactivación de los trabajos en el tramo todavía no fueron definidos oficialmente por Vialidad Nacional.

Desde la Dirección, y en particular el distrito n° 20, continuán en diálogo con personal de Equimac S.A. —empresa contratista— para delimitar el grueso de las obras faltantes. Algunas estimaciones afirman que resta un 40% para concluir con la traza.

Tras este relevamiento de la situación, será necesario que sea destrabada la «pata financiera» del proyecto. En el Presupuesto 2025, según se desprende, se destinaron cerca de 974 millones de pesos para la ejecución.

Ramello afirmó que la «intención» de Nación es comenzar con la reactivación de los trabajos antes de fin de año. Inicialmente, el delegado de Vialidad en Río Negro, Enzo Fullone, había estimado que entre septiembre y octubre las máquinas y obreros estarían nuevamente en terreno. Sin embargo, el plazo no se cumplió por el momento.

Desde el municipio mantienen reservas sobre las posibles fechas. «El tiempo dira si es así o no. Me traje una percepción positiva del viaje, pero con eso no alcanza. En 60 o 90 días sabremos sabremos si hay maquinas trabajando«, aseveró.