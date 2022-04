Rucci dispuesto a medirse con Figueroa y Koopmann en la interna del MPN

El secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, analiza disputar la candidatura a gobernador de Neuquén por la lista Azul y Blanca del MPN. Fue luego de recibir la propuesta tras el encuentro del sector en Zapala hace dos sábados.

Rucci se encuentra en Buenos Aires por una reunión de secretarios generales de los sindicatos del petróleo. Ocurre en las puertas de una paritaria con las cámaras empresarias, en agenda para mañana. Solicitarán un 70% de recomposición salarial “tratando de igualar la inflación”.

Al hablar de la interna del MPN en AM750, sostuvo que “mucha gente entiende lo mismo que nosotros, que las dos líneas políticas que están compitiendo es más de lo mismo, así es que lo vamos a considerar, vamos a tener una reunión y ver de seguir para adelante”.

Consultado por la figura de Guillermo Pereyra, quien fue uno de los artífices del encuentro en Zapala, Rucci explicó que “Guillermo no quiere ser candidato, yo estoy con el tema del gremio y no lo había pensado, pero recibí tantas adhesiones, que voy a reconsiderarlo”, aseguró.

Indicó que “no sólo es la línea Azul y Blanca, sino mucha gente se está sumando”.

Aseguró que tras el encuentro del 9 de abril de la línea, recibieron el descontento de emepenistas que “fueron desplazados por el partido y quieren volver, ser protagonistas y tomar el lugar que tuvo el partido. También se me acercó mucha gente que no tiene nada que ver, en eso que se ve que es una oportunidad política de participación. Es el trabajo que queremos proyectar para Neuquén”, sostuvo.

Insistió en que analiza a propuesta de candidatura para gobernador, dijo que cuentan con militantes para disputar bancas en la Legislatura y que a su regreso de Buenos Aires, “las candidaturas saldrán del consenso de la línea”.

El reclamo por la coparticipación

Rucci se quejó del centralismo de la capital y de la necesidad de “un cambio radical de lo que tiene que suceder en la provincia, por lo que significa Vaca Muerta: tenemos un 40% de pobreza y hay muchos desocupados, no podemos volver a los niveles de prepandemia”, comparó.

El dirigente gremial -exintendente de Rincón de los Sauces- se sumó a la voz de los intendentes que exigen rediscutir la coparticipación. Ejemplificó que Rincón tiene índices coparticipables del tiempo en el que sumaban 6.000 habitantes, mientras que cifró la actual población en 50.0000.

“La coparticipación no está actualizada para los pueblos y dependen de la billetera de la provincia, cada lugar debería tener los fondos de coparticipación de acuerdo a su población”, sostuvo y se quejó de que gran parte de los recursos son destinados a Neuquén capital.

Al indicársele que el intendente de Neuquén, Mariano Gaido (referente de la Azul en el MPN), disputará una mayor coparticipación si se realiza el debate, no dudó en asegurar que “Gaido no quiere ceder porque tiene el almacén en el barrio y las necesidades están en Vaca Muerta, en Añelo y Rincón en la zona petrolera donde no te dejan hacer nada, hace 10 años que pedimos por un Parque Industrial para Rincón de los Sauces y no tuvimos la facilidad que tuvo Neuquén en forma extraordinaria para conseguirlo, debe ser igual para todos”; se quejó.

Agregó que la renta petrolera se deberá dividir en todas las localidades de la provincia. “El trato es desigual – insistió Rucci- el federalismo pareciera que termina en el límite de Plottier y Centenario, cuando el resto de las localidades también están comprometidas”, cuestionó.

Recordó que Rincón aún no cuenta con un hospital y que en Añelo deben hacer cortes de ruta para conseguir mejoras en los servicios.