Rusia lanzó una advertencia a Javier Milei tras su apoyo a Volodimir Zelensky: ¿nace un nuevo conflicto?

Este domingo, el presidente Javier Milei firmó la declaración final de la Cumbre por la Paz organizada por Volodimir Zelenski en Suiza. Tras el acto, el gobierno de Rusia cuestionó el estrecho vínculo entre ambos mandatarios y alertó sobre el posible envío de armamentos a Kiev, al que calificó como «acto hostil».

A través del embajador en Buenos Aires, Dmitry Feoktistov, Vladimir Putin advirtió que su administración siente una «profunda decepción» con las relaciones del libertario.

«Las informaciones sobre el posible envío de tanques argentinos a través de Alemania, similar al acuerdo de los aviones con Francia, también son preocupantes. Hemos comunicado claramente y con firmeza a Argentina que tales acciones serán consideradas acciones hostiles contra Rusia«, resaltó el diplomático ante medios rusos, recogido por la agencia china Xinhua.

En la misma línea, aseguró que espera que la gestión de Milei se abstenga de interferir en la guerra abierta entre Ucrania y Rusia, y continúe por las sendas de la neutralidad para «preservar la naturaleza amistosa de las relaciones ruso-argentinas, que históricamente han sido inmunes a tendencias políticas».

Por su parte, Feoktistov hizo eco de la solicitud del Gobierno para integrar la OTAN y rechazó la participación del ministro de Defensa, Luis Petri, en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en Bruselas, conocido como el «formato Ramstein».

«En cuanto a la participación del ministro argentino de Defensa, Luis Petri, en la reunión de Bruselas, dentro del marco de la coalición Ramstein, todavía no hay comentarios oficiales desde la parte argentina. El hecho cierto del acercamiento entre Buenos Aires y los patronos militares de Ucrania nos causa una profunda decepción«, declaró el diplomático.

Asimismo, puntualizó: «En abril, Argentina solicitó el estatus de socio global de la alianza. Francamente, no comprendemos cómo otorgar este estatus puede mejorar la seguridad de Argentina«.

Rusia lanzó una advertencia a Javier Milei tras su apoyo a Volodimir Zelensky: el documento que detonó el malestar

La Cumbre por la Paz organizada por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski terminó este domingo con una declaración conjunta firmada por 80 países y cuatro instituciones europeas donde reafirmaron la «soberanía e integridad territorial» de Ucrania y le exigieron a Rusia que regrese a «todos los niños ucranianos deportados».

El documento final, al que Argentina adhirió, le reclamó al gobierno de Vladimir Putin que permita el regreso de todos los menores «desplazados de manera ilegal» desde las zonas ocupadas por Moscú y de todos los civiles ucranianos «detenidos de manera ilegal», además de un «canje completo» de los prisioneros de guerra.

Los países firmantes también instaron a «implicar a todas las partes» en las negociaciones de paz. Putin, que no fue invitado a la cumbre que se desarrolló este fin de semana en Suiza, aseguró que no iniciará una conversación hasta que Zelenski no retire a sus tropas del este y sur de Ucrania.

Más de 90 delegaciones participaron del evento, pero solo 80 suscribieron la declaración conjunta. Entre las ausencias más notables se encuentran Brasil, Colombia, México, India, Armenia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos, según informó Kyiv Independent.

Las cuatro instituciones que adhirieron al documento son el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. El jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak, aclaró que los países que no participaron del encuentro podrán firmarlo más adelante.

La declaración también exigió que Rusia le devuelva a Ucrania el control de la planta nuclear de Zaporiyia, que se asegure la producción y suministro de alimentos en territorio ucraniano y que se garantice un acceso total a los puertos del mar Negro y mar de Azov.

«La Carta de las Naciones Unidas, incluidos los principios de respeto a la integridad territorial y la soberanía de todos los Estados, puede servir y servirá como base para lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania«, concluyó.

