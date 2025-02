Ruta 43: la pavimentación «es un gran logro de mucha gente», afirmó Rolando Figueroa

Este viernes se abrieron los sobres de la licitación pública internacional para la pavimentación del tramo de la Ruta Provincial 43, que une a Las Ovejas y Varvarco – Invernada Vieja, en Neuquén. «La pavimentación de la Ruta 43 es un gran logro de mucha gente, un sueño de mucha gente, afirmó durante el acto el gobernador, Rolando Figueroa.

Anunciaron que «se invertirán 15.000 millones de pesos para afianzar la conectividad vial de la zona Norte de la provincia».

«Esta ruta refuerza la conectividad territorial y turística de la provincia, potenciando el proceso de regionalización y el desarrollo territorial equilibrado», resaltaron.

Según indicaron desde el ministerio de Infraestructura, se presentaron cinco ofertas diferentes para pavimentar la Ruta 43.

Más anuncios el sábado, adelantó Rolando Figueroa

En el transcurso del acto, en relación con la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador Rolando Figueroa acentuó que “esta ruta significa muchísimo más que la construcción del pavimento, significa la reivindicación para el norte neuquino, con algunas otras que vamos a estar anunciando el próximo sábado”.

Aseguró que “hoy es un día muy importante para la provincia del Neuquén”. Además, destacó el trabajo de José Dustch, titular de la dirección provincial de Vialidad. “Sé lo que lo que está trabajando, el esfuerzo que le implica todo esto”, enfatizó.

En su declaración, remarcó que “cuando muchos hablan de que las empresas públicas no saben trabajar, en Neuquén sí trabajamos, en Neuquén no nos peleamos, en Neuquén no existen unos contra otros, sino que todos los dirigentes estamos poniendo lo mejor de nosotros para poder lograr lo que siempre soñamos”.

Figueroa indicó que Neuquén es una provincia que tiene recursos “pero no es rica y no es rica porque a su gente le falta mucho”. Aunque, sin embargo, resaltó que “sí es una provincia con recursos y la tenemos que administrar correctamente”, para poder “generar el desarrollo que creo que nos merecemos”.

Reafirmó que “también va de la mano de una travesía urbana”, en la que trabajará junto a la intendenta Marisa Antiñir. “La posibilidad de pavimentar parte de su pueblo como lo hemos hecho la semana pasada en Andacollo”, agregó el gobernador y dijo que también se gestionará para que el asfalto urbano llegue a Varvarco – Invernada Vieja.

“No es más ni menos que la una expresión de la neuquinidad», destacó Guillermo Koenig

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria, a cargo de Infraestructura, Guillermo Koenig garantizó que “los paisajes que hay en el norte y las posibilidades de turismo son infinitos”.

«La ruta generará progreso, ayudará al turismo y esto no es más ni menos que la una expresión de la neuquinidad, de cómo queremos administrar: ordenando las cuentas y distribuyendo”, destacó.

«Es la ruta turística por excelencia y comercial a futuro”

José Dutsch, presidente de Vialidad provincial, señaló que “es un día muy importante para quienes vivimos en esa zona de la provincia, que sabemos que es una ruta troncal del Alto Neuquén, es la ruta turística por excelencia y comercial a futuro”.

“Es una obra que el Norte esperó muchos años”, recordó y agregó que “gracias a este gran plan que el gobernador nos ha requerido hoy estamos abriendo los sobres de este tramo y seguramente después seguirán otros tramos más de ruta”.

En el comunicado de prensa, precisaron que esta obra «contribuirá a ampliar y masificar un nuevo circuito turístico continúo, de carácter escénico, con la presencia de puntos estratégicos y emblemáticos en toda su extensión». «La pavimentación incluye 18,2 kilómetros divididos en dos tramos, con un presupuesto oficial cercano a los 15.000 millones de pesos», puntualizaron.

La sección uno del proyecto «es de travesía urbana desde acceso a Las Ovejas hasta el basurero municipal». Explicaron que tendrá una extensión de 3,1 kilómetros y «se ejecutará con fondos provinciales». La sección dos va desde el acceso al basurero municipal hasta el puente sobre el Río Neuquén en Varvarco–Invernada Vieja. «La longitud es de 15,1 kilómetros y se ejecutará con fondos CAF», Banco de Desarrollo de América Latina (anteriormente conocido como Corporación Andina de Fomento, CAF).

“El asfalto es progreso, es trabajo, es turismo», expresó la intendenta Marisa Antiñir

La intendenta Antiñir se refirió al trabajo realizado junto al delegado de la región del Alto Neuquén, Gustavo Coatz. “Con él hemos trabajado muy bien los 18 municipios que formamos parte de la región”, señaló y agregó que “el asfalto es progreso, es trabajo, es turismo y es la unión de los pueblos del norte”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fomento de Varvarco-Invernada Vieja, Ulises Herrera, subrayó que “esto nos permite desarrollo, crecimiento, Varvarco es un pueblo que está en pleno desarrollo”, que se verá potenciado a partir del asfalto.

Estuvieron presentes, el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; la titular de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), a cargo de la secretaría de Obras Públicas, Tanya Bertoldi y diputados provinciales, entre otras autoridades.