Salzotto destronó al oficialismo en Catriel

La candidata peronista Daniela Salzatto logró un imponente triunfo en Catriel y desde el 10 de diciembre será la próxima intendenta de la localidad petrolera. La victoria de la actual diputada provincial pondrá fin a 12 años ininterrumpido de hegemonia del partido vecinalista Movic, aliado de Juntos Somos Río Negro y, marcó además, la primera derrota de Carlos Jonhston en una elección local.

La contundente victoria de la peronista aliada a nivel provincial con Vamos Por Todos, pero con un sello vecinalista nuevo (Frente De Acción Vecinal Catriel), fue tal que logró eludir el balotaje y con cerca del 50% de los votos logró ganar en primera vuelta, además tendrá mayoría en el Concejo Deliberante.

La diferencia con el veterinario y actual diputado provincial prácticamente fue el doble de votos y sorprendió a propios y extraños en la localidad. Es que en las últimas elecciones el oficialismo había ganado con mucho margen. En 2015 Johnston ganó con el 72% de los sufragios, y en 2019 su pareja Viviana Germanier alcanzó el 60% y también ganó en primera ronda. Fue la primera elección con la posibilidad de balotaje que dispuso la nueva Carta Orgánica que se creó en 2017 y se puso en vigencia recién en 2018.

En las vísperas de las elecciones se auguraba un triunfo peronista, pero con un margen menor, es más se esperaba el debut del balotaje. Sin embargo, ya con los primeros resultados que llegaron desde los fiscales la diferencia era contundente. Antes de las 22, y ante un gran marco de personas, muchas de ellas eufóricas, la psicóloga comenzó con los festejos y le pidió compañía al pueblo catrielense para que la ayude a gobernar los próximos cuatro años. También criticó a los sectores peronistas locales que apoyaron al oficialismo y no consensuaron para llevar a un candidato del PJ.

«Gracias por todo el apoyo. No me gusta estar en un escenario arriba de la gente. Me siento más cómoda caminando abajo entre ustedes. Estoy feliz, gracias por todo el apoyo. Voy a gobernar para todos y todas, así que los catrielenses no me abandonen. A todos los que decían que robo, hoy robé los votos. Y un saludo grande a todos los peronistas que ayudaron a Johnston. Es momento de festejar, con cuidado. Cuídense entre ustedes. Y acompáñenme catrielenses que no los voy a decepcionar«, dijo Salzotto apuntando contra los sectores peronistas que apoyaron al oficialismo.

Con el 94,44% de las mesas escrutadas, Salzotto obtuvo el 49,72% de los votos (5536) contra un 26.46% (2946) que cosechó el oficialista Johnston. En tercer lugar se ubicó la exfuncionaria del Movic Elizabeth Cofré con el 12.64% (1408) por Primero Río Negro. Ramón Villablanca por la UCR quedó en cuarto lugar con el 4.69% (522). Lo siguió Daniel Perfumo de Cambia Río Negro con el 3.38% (376) y cerró la lista Daniel Molina con el 3.12% (347).