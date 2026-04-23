El Ejército busca jovenes en Neuquén para cubrir vacantes: cómo es el trámite online y cuáles son los destinos posibles

Las vacantes se distribuyen en cinco localidades de la provincia de Neuquén. Foto: gentileza.

El Ejército Argentino abrió las inscripciones para cubrir 329 vacantes en Neuquén, en una convocatoria dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años. La iniciativa es acompañada por el programa Emplea Neuquén, el cual impulsa la formación a través de una inscripción online disponible en su portal oficial.

La convocatoria está destinada a quienes quieran incorporarse como soldados voluntarios, en una iniciativa orientada a ampliar el acceso al empleo en Neuquén.

Cuáles son los destinos disponibles en Neuquén y cómo se distribuyen las vacantes

Las vacantes se distribuyen en cinco localidades: 66 en Neuquén capital, 126 en Covunco, 26 en Zapala, 65 en Junín de los Andes y 46 en San Martín de los Andes. Los seleccionados cumplirán funciones tácticas, técnicas y logísticas, además de tareas administrativas vinculadas al funcionamiento de las unidades.

“Emplea Neuquén acompaña esta convocatoria del Ejército Argentino que se presenta como una alternativa de empleo y brinda también oportunidades de formación para los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral”, señaló la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas.

Qué requisitos hay que cumplir para anotarse como soldado voluntario en Neuquén

La convocatoria está dirigida a personas que tengan entre 18 y 24 años, sean argentinas nativas, por opción o naturalizadas, cuenten con estudios primarios completos y no registren antecedentes contravencionales ni penales desfavorables.

El proceso de ingreso incluye la aprobación de un examen psicotécnico, un examen preocupacional y la instancia final del Curso de Admisión. Los aspirantes recibirán la instrucción necesaria para desempeñar cada una de las funciones dentro de las unidades.

Las personas interesadas en postularse deben completar la inscripción de manera online a través del portal oficial (click aquí) de Emplea Neuquén, donde se detalla la información necesaria para iniciar el proceso y avanzar en cada etapa de selección.

“Trabajamos para que cada neuquino y neuquina tenga la posibilidad de aprovechar las oportunidades laborales que se generan en la provincia”, añadió Cuevas sobre la iniciativa que busca facilitar el acceso al empleo y la formación en el territorio.