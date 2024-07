Santa Cruz también pidió por la planta de GNL en Río Negro para que «se haga en la Patagonia»

Al igual que Rolando Figueroa de Neuquén e Ignacio Torres de Chubut, el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal también se pronunció a favor de la instalación de la planta de GNL en la costa de Río Negro, para que de esa forma la inversión en YPF y Petronas «se haga en la Patagonia».

En un posteo de la red social X, el mandatario provincial aseguró que ante la disputa entre Buenos Aires y la opción de Punta Colorada, en Sierra Grande, prefiere que «la planta de GNL se haga en la Patagonia».

«Soy un gobernador patagónico, como tal quiero el puerto para poder exportar GNL en la Patagonia. Lo quiero en Río Negro. Lo quiero en la tierra desde donde se extrae el recurso que da tanta riqueza. Siempre se le dio prioridad a Buenos Aires y no es justo. Siempre nuestra riqueza termina allí, para que luego nos impongan condiciones en los precios, los recursos, el abastecimiento y la distribución», analizó el dirigente.

𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝐁𝐔𝐄𝐍𝐎𝐒 𝐀𝐈𝐑𝐄𝐒 𝐘 𝐑𝐈́𝐎 𝐍𝐄𝐆𝐑𝐎, 𝐐𝐔𝐄 𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐓𝐀𝐆𝐎𝐍𝐈𝐀, 𝐏𝐑𝐄𝐅𝐈𝐄𝐑𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐆𝐍𝐋 𝐒𝐄 𝐇𝐀𝐆𝐀 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐓𝐀𝐆𝐎𝐍𝐈𝐀

Soy un gobernador patagónico, como tal quiero el puerto para poder…

Para justificar su planteo indicó que la hoy la «oportunidad de desarrollo debe ser aprovechada por la Patagonia, porque la planta de GNL tiene, en Sierra Grande, una ubicación que ofrece ventajas técnicas, ambientales y sociales que la posiciones como la mejor opción para la construcción de un puerto».

Allí, dijo, se podrá «exportar e industrializar nuestro gas, para desarrollar nuestra región y compartir la riqueza con toda la Argentina».

Vidal y el recuerdo de cuando Neuquén dijo «No al caño»

Vidal recordó también el planteo de Neuquén en 1984 con la consigna «No al caño» y el pedido para que una planta de fertilizantes se radique en Cutral Co. «Finalmente triunfó Buenos Aires y se construyó en Bahía Blanca. Que no nos pase de vuelta lo mismo».

Y citó a Marcelo Berbel, el reconocido poeta neuquino: «Nuestro gras es entubado en caños de alta presión, que llevan calefacción para entibiar otros pagos».

«Los patagónicos sabemos de ese sufrimiento y estamos dispuestos a cambiar la historia. El proyecto Vaca Muerta Sur es un paso monumental hacia este sueño. Este nuevo ducto hacia el Golfo de San Matías ofrece una segunda salida al mar, permitiendo que la riqueza de la Patagonia fluya directamente a los mercados internacionales«, agregó el gobernador santacruceño.

Sobre el cierre, aseguró que la capacidad para operar buques en Punta Colorada «con el doble de capacidad que los actuales en Bahía Blanca abrirá nuevas fronteras para la exportación, facilitando el comercio y reduciendo los costos logísticos«.

«Gobernador Alberto Weretilnek, cuente usted con el apoyo del gobierno y el pueblo de Santa Cruz. Aquí lo acompaña un pueblo valeroso y digno, que sabe defender sus derechos», finalizó.

La respuesta de Weretilneck al apoyo de Santa Cruz para la planta de GNL en Río Negro

«Gracias gobernador @ClaudioVidalSer por su respaldo y su compromiso con el desarrollo de la Patagonia«, respondió, por la misma red social, el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck.

«La planta de GNL en Río Negro no solo representa una oportunidad enorme de crecimiento económico y generación de empleo para nuestra región, sino también un acto de justicia…», cerró.