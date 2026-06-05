Franco Colapinto finalizó 15° en la primera práctica del Gran Premio de Monaco

Franco Colapinto regresó a la acción en el Gran Premio de Monaco. Luego del 6° lugar en Canadá, que significó el mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1, el argentino puso primera en el Principado y terminó 15° en la primera práctica libre del fin de semana.

Franco tuvo su primer contacto con la pista con neumáticos duros. Su primer registro fue de 1:18.536. Luego, mejoró su tiempo en la sexta vuelta y marcó un 1:17.900. A pesar de evolucionar, le costó salir de los últimos puestos de la clasificación.

La sesión se frenó cuando faltaban 24 minutos. Isack Hadjar perdió el control de su auto y se pegó de frente contra el muro, lo que derivó en una bandera roja para limpiar los restos que quedaron en la pista.

¡FUERTE CHOQUE DE ISACK HADJAR EN LA FP1! El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra el muro.



📺 #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KOWoSnxIlH — SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026

Para el último tramo de la práctica, la mayoría de pilotos decidieron terminar con neumáticos medios. Colapinto volvió a mejorar y cerró el entrenamiento con un tiempo de 1:16.189. El piloto de 23 años culminó a 0.361 de su compañero Pierre Gasly, que completó la práctica en el 10° puesto y su mejor registro fue 1:15.828.

Colapinto completó la primera sesión del fin de semana en Monaco.

Ferrari marcó tendencia en esta FP1. Charles Leclerc fue el más veloz con una vuelta de 1:13.978 y Lewis Hamilton lo siguió con 1:14.204. Quién quedó tercero fue Max Verstappen (1:14.491)

Los horarios del Gran Premio de Monaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Prueba de clasificación: 11 hs.

Domingo 7 de junio