De qué murió el Indio Solari: qué se sabe hasta ahora sobre la muerte del histórico músico

El Indio Solari murió este viernes 5 de junio a los 77 años y la noticia generó conmoción en el mundo de la música argentina. Aunque rápidamente surgieron especulaciones sobre las causas de su fallecimiento, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el motivo de su muerte.

El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su casa de Parque Leloir y la información fue confirmada por distintos medios nacionales. Sin embargo, las circunstancias precisas del deceso todavía son materia de investigación.

Aún se desconocen las causas oficiales de la muerte

Según trascendió en las primeras horas tras conocerse la noticia, la Justicia inició actuaciones bajo la carátula de «averiguación de causales de muerte», un procedimiento habitual cuando todavía no existe un informe oficial que determine el motivo exacto del fallecimiento.

Por el momento, ninguna fuente oficial informó una causa específica y tampoco se difundió un parte médico que permita establecer qué provocó la muerte del músico.

Su larga lucha contra el Parkinson

Si bien las causas del fallecimiento aún no fueron confirmadas, Solari convivía desde hacía años con el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que él mismo hizo pública en 2016 durante un recital en Tandil.

A partir de entonces, el artista habló en distintas oportunidades sobre cómo el avance de la enfermedad afectaba su movilidad y condicionaba sus actividades cotidianas.

El Parkinson fue también uno de los principales motivos por los que decidió alejarse progresivamente de los escenarios y reducir sus apariciones públicas.

Una figura fundamental del rock argentino

Nacido como Carlos Alberto Solari, el Indio se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música nacional gracias a su trabajo al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que marcó a varias generaciones y se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, desarrolló una exitosa carrera solista y mantuvo una enorme convocatoria popular.

Mientras continúan los homenajes y las despedidas de músicos, colegas y seguidores, la causa oficial de la muerte del Indio Solari sigue sin confirmarse. Hasta el momento, lo único informado es que falleció a los 77 años y que las autoridades avanzan en la determinación de las circunstancias del deceso.