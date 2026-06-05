El diagnóstico que alejó al Indio Solari de los escenarios: la enfermedad que cambió su vida

La muerte de Carlos «Indio» Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, vuelve a poner el foco en una de las batallas más difíciles que enfrentó durante los últimos años de su vida: el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afectó progresivamente su salud y terminó alejándolo de los escenarios multitudinarios que marcaron su carrera.

Durante mucho tiempo el músico mantuvo en reserva su diagnóstico, hasta que decidió hablar públicamente sobre el tema frente a miles de seguidores en un histórico recital en Tandil.

El día que el Indio Solari reveló que tenía Parkinson

El 12 de marzo de 2016, minutos antes de comenzar un show en Tandil, el artista sorprendió a sus fanáticos al confirmar los rumores que circulaban sobre su estado de salud.

«Tengo un Parkinson que me está pisando los talones», expresó desde el escenario, en una declaración que rápidamente recorrió el país y conmovió al mundo del rock argentino.

Hasta ese momento, Solari solo había mencionado que padecía una enfermedad importante, aunque sin revelar cuál era. La confirmación pública marcó un antes y un después en su vida artística.

Cómo impactó la enfermedad en su carrera

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y puede provocar dificultades en el movimiento, rigidez muscular, problemas de equilibrio y otras complicaciones que suelen avanzar con el tiempo.

En distintas entrevistas, Solari explicó que en su caso no predominaban los temblores sino las fuertes contracturas musculares.

«Es una enfermedad muy jodida, muy invalidante», reconoció años después al hablar sobre la evolución de su estado de salud. También contó que realizaba tratamientos, ejercicios y rehabilitación para intentar mantener una buena calidad de vida.

Con el avance de la enfermedad, las presentaciones en vivo comenzaron a hacerse cada vez más difíciles.

El retiro definitivo de los recitales

Aunque continuó vinculado a la música a través de grabaciones y participaciones especiales junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el Indio fue reduciendo paulatinamente sus apariciones públicas.

En 2023 confirmó que ya no volvería a los escenarios de manera habitual, una decisión directamente relacionada con el avance del Parkinson y las limitaciones físicas que le generaba la enfermedad.

Su último gran recital había sido el histórico show de Olavarría en 2017, que reunió a cientos de miles de personas y quedó grabado como una de las convocatorias más impactantes de la historia del rock argentino.

Una lucha que enfrentó hasta el final

A pesar de las dificultades, Solari continuó componiendo, escribiendo, pintando y manteniendo contacto con sus seguidores a través de mensajes y publicaciones ocasionales.

En varias oportunidades explicó que el arte se había convertido en una forma de sobrellevar el dolor físico y emocional que le provocaba la enfermedad. «Estoy lidiando con el Parkinson y con el deseo de superarlo», llegó a expresar en una de sus últimas entrevistas sobre el tema.

Su legado musical, construido primero con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego como solista, trascendió cualquier diagnóstico. Sin embargo, el Parkinson fue el motivo principal que lo obligó a abandonar los escenarios y a redefinir la última etapa de una de las carreras más influyentes de la historia del rock nacional.

Fuentes: La Nación, Infobae y TN