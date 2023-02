Sapag justificó el uso proselitista de Gaido en la apertura de sesiones

El ex gobernador Jorge Sapag y su hermana, la diputada nacional mandato cumplido Alma Sapag, dieron el presente en la apertura de sesiones (foto Florencia Salto)

Para el ex gobernador Jorge Sapag, los afiliados que están en campaña en la lista del diputado nacional Rolando Figueroa «decidieron estar al frente; afuera y enfrente -aclaró- son nuestros adversarios». Justificó al intendente Mariano Gaido por hacer campaña en la apertura de sesiones, debido a su condición de candidato.

Ante la consulta de «Río Negro» respecto a si habrá otro tipo de diálogo luego de la elección general que hoy tiene al MPN dividido entre los oficialistas y los que «se fueron con Rolo», no dudó en considerar a los díscolos, fuera del partido.

Sobre los números posibles para la elección provincial que se celebrará dentro de 2 meses Sapag dijo que si bien no gustaba de alardear con las encuestas, «venimos muy bien cuando y cualitativamente estamos claramente a la vanguardia, como siempre estuvo el MPN», aseguró.

No dudó en calificar que las otras ofertas electorales «compiten por un segundo o tercer lugar».

Consultado sobre la críticas que recibió Gaido por la tribuna que hizo de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante el 15 de abril, que terminó en arenga por la fórmula Marcos Koopmann – Ana Pechén (MPN) como fórmula ganadora y que él era parte de ese equipo en la búsqueda de la reelección, Sapag dijo que el jefe comunal «no se podía escindir», en la circunstancia electoral, de su condición de candidato.

«No creo que se pueda decir que la apertura de sesiones fue un acto de campaña, él no se puede escindir de la condición de dirigente en esta circunstancia electoral; Gaido es candidato, está creciendo, su capacidad no tiene techo, administra una ciudad en forma equilibrada, sin déficit, con superávit y logró obras que permitieron la integración de la ciudad más grande de la patagonia», ponderó.

Aseguró que el MPN llegará al 16 de abril «muy fortalecido y vigente, con nuevos dirigentes de nuevas generaciones como Mariano (Gaido) y Marcos (Koopmann) y con Ana (Pechén) que son combatientes de nobleza y sentimento de provincia. Algunos se han ido del partido, pero la decisión la tomaron ellos, son competidores», calificó.

Agregó que al MPN «las deserciones no lo debilitan» y dijo estar confiado que el 16 de abril, el partido y sus dirigentes tendrá el respaldo de la ciudadanía, «como hace 60 años», reforzó.

Son nuestros adversarios» fue el término que usó Jorge Sapag para nombrar a los afiliados que no están enrolados en la campaña por la lista oficial

– El MPN perdió un voto en el Congreso? se le consultó en referencia al divorcio político con el diputado nacional que terminará su mandato en 2.025.

«Al elegir irse del MPN, sigue su camino con autonomía; a nosotros no nos gusta que nos mandoneen desde Buenos Aires. Respetamos la decisión que tomó, es parte de la libertad, él dirá que rol ocupará. Fue él quien pegó el portazo y se fue. Como lo dice la Carta Orgánica (del MPN) al ser candidato de otro partido, pierde su condición de afiliado», respondió.

Ante la insistencia de que no sólo fue el diputado nacional sino que hay una gran cantidad de afiliados enrolados tras su candidatura a gobernador, Sapag insistió que a partir de ésa decisión «son nuestros adversarios. Ellos decidieron estar (en la vereda) al frente, afuera y enfrente (al MPN)».