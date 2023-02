La críticas de la oposición por el proselitismo de Gaido en la apertura de sesiones

El discurso de apertura del intendente Mariano Gaido resultó fuertemente criticado por la oposición política en el Deliberante, tanto desde la derecha como desde la izquierda le enrostraron al jefe comunal que utilizara el sitial institucional como tribuna proselitista para su campaña a la reelección de la ciudad y en favor de la fórmula del MPN que estaba presente en primera fila.

“No vetó ordenanzas porque tuvo una oposición responsable”, respondió el concejal de Nuevo Compromiso Neuquino (y candidato a intendente libertario), José Luis Arteza y le recordó a Gaido que lo acompañaron en la mayoría de las iniciativas oficialistas mientras que en la gestión anterior, Horacio Pechi Quiroga vetó las ordenanzas con las que no estaba de acuerdo, situación por la que no pasó el actual intendente: no hubo ordenanzas sacionadas por el cuerpo con las que no acordara.

Uno de los puntos más criticados fue el anuncio de la entrega de 3000 lotes con servicios, ya que durante el 2.022 «no se consiguió un solo informe sobre cuántos eran, el detalle de la gestión dice que fueron 1.200, pero habla de 3.000 para la tribuna», indicaron varios de los consultados.

concejales en listas de candidatos 15 de 18 Sólo 3 quedarán en funciones luego de la proclamación de candidaturas: Isabel Mosna, Jorge Rey (MPN) y Camilo Echevarría (FRIN). Gaido también está obligado a la licencia y lo suplirá Mosna después del 20 de febrero

Desde la Izquierda, la concejal Julieta Katcoff replicó en tuiter (en tiempo real) las afirmaciones que realizaba en la apertura del miércoles. “No puede responsabilizar a los vecinos que no denuncian en el doble femicidio, hay un Estado que falló”, sostuvo la concejala quien equiparó la frase del jefe comunal con “un lavarse las manos de lo que hace el gobierno para prevenir estos hechos aberrantes”.

En coincidencia, la concejala de Avanzar Descamisados, Ana Servidio (candidata a diputada) aseguró que “las situaciones de violencia de género no son los vecinos que no denuncian, sino el Estado que no está cerca de las vecinas con casas, con un presupuesto que alcance para prevenir con el acompañamiento adecuado y políticas integrales”. Consideró el discurso como “un tour turístico por las partes bellas de la ciudad, que no mostró la profunda desigualdad de los vecinos que no tienen gas, no tienen luz ni cloacas”.

Desde el radicalismo, el candidato a intendente Juan Peláez, aseguró que Gaido sólo planteó un discurso para la tribuna, donde “no dijo nada del EPAS, que lleva sin decir nada en 3 años, ni del deterioro del transporte público estos últimos tres años de gestión a su cargo ni que el nuevo servicio sale 130 pesos, el más caro del país y de lo que se paga en Río Negro, La Pampa y Mendoza”.

Aclaró que “la ficha limpia fue nuestro proyecto, no del MPN”.

El concejal del PRO, Marcelo Bermúdez (candidato a diputado) fustigó que la avenida Leloir estuviera cortada durante el desarrollo del acto institucional “por los funcionarios y contratados de la gestión Gaido para escuchar al intendente”, mientras que calificó de “vergonzoso la arenga política por el triunfo electoral del MPN que no va a ser, desde el sitial de la apertura de sesiones, aunque esta gente confunde familia con poder, el Estado con Calf, con la provincia, con los municipios, con las vecinales y la Justicia”.

La concejala de Libres del Sur, Cecilia Maletti (candidata a intendenta) aseguró que el intendente planteó “grandes anuncios, pero lo que queda al término del año, es saldo de pobreza. Tenemos una ciudad fragmentada por decisión política, familias enteras en Neuquén que no comen las 4 comidas del día. Nada de lo que presentó, está vinculado a la necesidad de los barrios”, agregó Maletti.

El concejal del PJ, Marcelo Zúñiga (candidato a diputado) dijo que la recuperación de las 20 hectáreas de Comarsa que planteó el intendente para instalar allí un estadio deportivo único “es parte de reconocer los errores, es una empresa que en connivencia con la provincia deja un gran pasivo ambiental: no dijo nada de los barrios que no tuvieron agua en el verano, como Nueva Esperanza, Sapere o el Oeste, ni que tenemos el boleto más caro de la provincia como en San Martín o en Villa La Angostura, ni que el gas no se podrá poner en el 60% de los barrios en regularización porque la provincia no acompaña el esfuerzo de la comuna”, sostuvo.

El concejal del Fit, Esteban Martiné, recordó que el MPN se opuso a informar cuánto era la deuda de Comarsa “y hoy nos enteramos que nunca pagó y que si sigue ahí, es por la connivencia de los falsos programas de cierre con los que la empresa sigue engañándolos”.