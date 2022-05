Schieroni: «La Unter no discute sólo salarios»

La titular del gremio docente rionegrino, Sandra Schieroni, respondió las afirmaciones de la gobernadora Arabela Carreras, quien había planteado no solo discutir salarios de los maestros. «Hemos planteado muchas temáticas en la paritaria y es el Gobierno el que se niega a discutir otros temas», dijo.

Agregó que «el llamado a conciliación que aceptamos no resuelve mágicamente el conflicto, vamos a ir el viernes y esperamos el no descuento de los días de paro porque la conciliación obliga a retrotraer las cosas», dijo y explicó que el paro de 48 pendiente de lo que resolvió el congreso gremial en Regina «está suspendido, no se levantó».

Schieroni se mostró molesta con el Gobierno provincial y aseguró que «no hay acción de la Unter que el Gobierno no deslegitime, que no denoste, porque no es la primera vez que la gobernadora no valora nuestro trabajo, nuestra formación, nuestro sacrificio».

Dijo que cuando la gobernadora afirma que hay que terminar son la suspensión de clases, «hay que resonder que es la Provincia la que suspende clases porque las escuelas no están en condiciones».

Fue muy crítica con el reclamo de Arabela Carreras sobre la necesidad de no discutir solo salarios, sino también la formación. «Es una barbaridad esa idea de pagar un plus por formación porque los docentes nos estamos formando todo el tiempo. Nunca nos negamos a la formación, podemos detallar todas nuestras luchas por crear ámbitos para la formación de docentes, pero no se trata de un plus, es el Gobierno el que no tiene un plan de formación».

Finalmente se mostró esperanzada en que no se realicen los descuentos de los tres días de paro. «Si quieren lo pueden resolver, a pesar de que estamos cerca de las fechas de cobro. Si descuentan no cumplen con la conciliación».

Escuchá la entrevista con Sandra Schieroni en «Digan lo que digan», por RN radio

