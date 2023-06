Scioli impugnó el reglamento de Unión por la Patria y recalienta la interna

El espacio peronista «Unidos Triunfaremos», que impulsa la precandidatura presidencial de Daniel Scioli por el frente oficialista Unión por la Patria (UxP), presentó hoy en el Poder Judicial una impugnación del reglamento de esa coalición para la representación de las minorías en las boletas de precandidatos a diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires.

En el texto de presentación, que lleva la firma de los apoderados Javier Marcelo García y Víctor Eduardo Hortel, Unidos Triunfaremos formuló una impugnación del acta constitutiva de UxP y solicitó la «modificación» y «adecuación» de ese documento de «ordenamiento constitucional».

El documento fue presentado ante el juez federal bonaerense con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla; ante el presidente de la Junta Electoral bonaerense, Sergio Torres, y ante la Junta Electoral de UxP.

La presentación de Scioli llega a pocos días de que la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionara a Alberto Fernández y el propio Scioli. “Cuando desde el propio partido amenazan con ir al partido judicial con todo lo que me ha pasado –y ya no habla desde causas y condena, sino de intenta de asesinato y de impunidad para los que planificaron- algunos no pusieron en eso, pero sí ponen en ir al partido judicial”.

Los apoderados impugnaron la cláusula décima del acta constitutiva de UxP en cuanto prevé un «mecanismo de asignación de posiciones en las listas de precandidatos a diputados y senadores provinciales y concejales titulares y suplentes que vulnera el derecho de representación de las minorías consagrado en los artículos 59 y 60 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y 38 de la Constitución Nacional».

«La Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que los partidos políticos son libres de ejercer sus actividades siempre que estas respeten las previsiones de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Provincia y, asimismo, otorga rasgo constitucional al derechos de representatividad de las minorías», añadió el texto de la presentación.

El sector que promueve las precandidaturas de Scioli para presidente y de Victoria Tolosa Paz como gobernadora indicó además que «la representación de las minorías partidarias es una pieza fundamental para el funcionamiento y salud del Estado democrático, evitando que la democracia interna de los partidos y alianzas sea meramente formal».

Así, expusieron, «el derecho constitucional a la representación de las minorías implica que las listas de candidatos deben reflejar a distintos grupos internos partidarios para que en definitiva se asegure que la voluntad del partido sintetice la opinión del conjunto y no sólo de la mayoría partidaria».

El sector cuestionó, como ejemplo, que en el acta partidaria de UxP «con relación a los diputados provinciales, se dispone que se otorgará a la minoría en el 7ª u 8ª lugar, y el 12ª o 13ª lugar (según la Sección Electoral que corresponda)», y señaló que «esto será así aún en el caso de existir una diferencia de un voto entre la minoría y la mayoría».

El ministro de Seguridad y apoderado de Unidos Triunfaremos, Aníbal Fernández, había adelantado por la mañana que el sector se presentaría a la Justicia para hacer el reclamo, a tres días del cierre de listas para las PASO del 13 de agosto.

«Vamos a hacer el planteo por escrito en la Justicia por todas las trabas que nos generaron para participar. Igualmente, Scioli y todos los compañeros van a competir», había anticipado Fernández.