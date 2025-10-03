Se conoció cuál es la empresa que modernizará el Aeropuerto Chapelco en San Martín de los Andes

La obra que implica la remodelación, ampliación y construcción de la terminal del Aeropuerto Aviador Carlos Campos ya tiene empresa adjudicataria. La licitación pública fue ganada por la firma que ofertó $2.852 millones y que se impuso a las otras dos propuestas evaluadas. El proyecto implica modernizar y ampliar 1.050 metros cuadrados de esta estación que se ubica entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Nova Fusión es la empresa que después de avanzar en todos los pasos de la licitación pública que hizo la comisión evaluadora, logró imponerse con su propuesta a las otras dos participantes. El monto ofertado para el proyecto fue de $ 2.852.393.289,41. El plazo previsto para la ejecución de la tarea es de cinco meses.

De acuerdo a lo que se informó, cumplidas todas las instancias previstas se dispuso la adjudicación a Nova Fusión porque sus propuestas técnicas, económicas y legales cumplen con lo exigido en el pliego de bases y condiciones particulares. «Asimismo tiene un precio conveniente», tal como se reseñó en el acta de adjudicación.

La financiación para ejecutar la obra provendrá de un aporte reintegrable del gobierno provincial a NeuquénTur. Esta estación aérea registró un incremento superior al 20 % en 2024 y permitirá consolidar la conectividad aérea en esta zona.

El aumento en el número de pasajeros

La creciente demanda de pasajeros -incluidos los turistas- que elige este medio de transporte para llegar a la zona sur de la provincia, llevó a que se busque la modernización de las instalaciones. Ante este panorama, la dirección provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviara que depende del ministerio de Infraestructura junto a NeuquénTur impulsaron el proyecto.

El proyecto de modernización incluye el nuevo hall de arribos y ampliación de la sala de embarque, la construcción de accesos, egresos y áreas de circulación; la incorporación de hasta ocho locales comerciales, que permitirá ampliar la oferta actual de servicios.

Además se incluyen nuevos núcleos sanitarios y bar en planta baja, así como la adecuación plena para accesibilidad de personas con discapacidad. En total serán 1.050 metros cuadrados a desarrollar en un plazo de cinco meses y se espera que se ponga en ejecución este año.

De todos modos, el plan de mejoras es más amplio porque incluye la limpieza integral de la franja de seguridad de pista que efectuó la dirección Provincial de Vialidad, este año.

Además, se mejoró el sector de estacionamiento, la reparación de pista, calle de rodaje y plataforma de aeronaves que comenzó antes de la temporada invernal. Está previsto que se retomen a la brevedad porque se suspendieron con la veda climática.