Se definió el reemplazo de Marks en la Legislatura de Río Negro: asume Alejandra Mas

Martín Doñate se reunió con Ana Marks y Alejandra mas y confirmó que la exintendenta de Conesa irá a la Legislatura. Gentileza

La exlegisladora y exintendenta de Conesa, la peronista Alejandra Mas, asumirá en diciembre la banca que dejará vacante la senadora electa Ana Marks.

La definición se concretó ayer luego de una reunión de ambas dirigentas con el senador Martín Doñate, que dio a conocer el acuerdo.

Mas integraba la lista de legisladores de Nos Une Río Negro en las elecciones de 2023 y continuaba en el orden de sucesión para la vacancia que generará Marks, pero existían dudas respecto de esta prioridad por su actual cargo como diputada del Parlasur, que también llegó por el voto popular en los comicios generales de octubre de ese mismo año.

En el Parlasur la actividad es escueta y los representantes no reciben remuneración.

Mas tiene amplia trayectoria en el peronismo y en cargos electivos: fue intendenta de Conesa durante dos períodos, entre 2011 y 2019 y luego legisladora provincial (2019-2023); en el ámbito partidario fue presidenta del Consejo del Partido Justicialista de Río Negro, cargo del que renunció a mediados de 2022 en medio de fuertes presiones entre sectores para definir el futuro de la fuerza.

La otra persona que se analizaba para la banca de Marks es Miguel Moray, referente peronista de Cervantes, quien seguía en la lista de legisladores de hace dos años y era interés de algunos sectores que asuma, incluso del propio doñatismo desde donde se insinuó esa opción tras las elecciones, ya que en el Parlamento provincial no rige la vacancia por género.

Sin embargo, Mas se impuso y a partir de la renuncia de Marks para ir al Senado, en diciembre, finalmente se sumará a las filas del bloque PJ-Nuevo Encuentro en la Legislatura provincial, que preside Daniel Belloso.

Del futuro de Doñate aún no hay confirmación, en diciembre dejará su banca en el Senado, al igual que Silvina García Larraburu.