Weretilneck aseguró que no habrá cambios de gabinete: «No consideramos que se haya plebiscitado la gestión provincial»

El gobernador Weretilneck presidió la inauguración de la final de los Juegos Rionegrinos en Bariloche. gentileza

Con las heridas aún abiertas por el resultado de la elección del 26 de octubre pasado, que dejó al oficialismo rionegrino sin representación en el Congreso de la Nación, el gobernador Alberto Weretilneck dijo esta tarde de martes en Bariloche que no habrá cambios en el gabinete provincial.

El mensaje del mandatario provincial desactivó todo tipo de especulaciones que se tejieron tras el resultado electoral, que relegó a Juntos Somos Río Negro a un tercer puesto detrás de Fuerza Patria y de la Libertad Avanza en su propio terreno.

Para el gobernador, el veredicto de las urnas no se puede interpretar como un plebiscito de su gestión ni la del intendente de Bariloche, Walter Cortés.

Ambos se volvieron a mostrar juntos -en muy buena sintonía- esta tarde en el gimnasio Pedro Estremador de esta ciudad, donde se desarrolló el acto oficial del cierre de los Juegos Rionegrinos 2025.

Antes de que entraran al gimnasio, el gobernador respondió preguntas de la prensa. Diario RÍO NEGRO le consultó cuál era la lectura del resultado de la elección legislativa del 26 de octubre último en esta provincia.

“Una elección tiene muchos análisis, muchos puntos de vista. Yo creo que, evidentemente, la elección se nacionalizó, que la gente optó a favor o en contra del presidente”, evaluó Weretilneck.

Juntos fue presa de la polarización

“Y en este caso, como habíamos dicho en la campaña electoral, los partidos provnciales que no tomamos posición a nivel nacional, somos los que más costo tenemos porque somos presa de la polarización y somos presa de la opción que tanto divide a los argentinos hace tanto tiempo”, sostuvo.

“Pero a pesar de eso, estamos conformes con el resultado. Subimos más de 12 o 13 puntos el resultado de una elección similar anterior. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, concentrados en la gestión”, afirmó el gobernador.

¿Habrá cambios de gabinete a partir de lo que ocurrió?, consultó Diario RÍO NEGRO. “No. No va a haber ningún cambio de gabinete, porque nosotros no consideramos que se haya plebiscitado la gestión ni municipal ni provincial”, aseguró Weretineck. Cortés no lo escuchó. Estaba ocupando respondiendo asuntos de la agenda local a la prensa.

La diferencia en Cipolletti a favor de Tortoriello ¿lo sorprendió?- preguntó este diario. “No, porque consideramnos que es una elección nacional, donde se nacionalizó de tal manera que no fue solamente en Cipolletti, sino en varias ciudades más que pasó exactamente lo mismo”, indicó el mandatario provincial.

–Las flores que le tiró (el senador electo) Martín Soria en una entrevista con Río Negro al vicegobernador (Pedro) Pesatti, ¿le llama la atención? Soria dijo que Pesatti hubiese sido un mejor candidato a senador que Facundo López, que encabezó la categoría de postulantes al Senado por Juntos Somos Río Negro, pero no entró.

“No”, contestó Weretilneck. “Y me parece muy bien que Soria hable alguna vez bien de alguien”, afirmó, sonriendo.

Los aguinaldos, garantizados

«Vamos a garantizar normalmente el pago de los aguinaldos», aseguró el gobernador. Dijo que el Gobierno se está prerarando «para la temporada de verano con lo que tiene que ver con los incendios, con el despliegue de nuestros policías, tenemos mucho para hacer en el verano que, como todas las épocas del año, para la Provincia tiene una importancia estratégica»,

«Tenemos la temporada frutícola en el Valle, tenemos la temporada alta en la costa Atlántica, tenemos Bariloche y el Bolsón a full con su temporada y como si fuera poco tenemos la temporada crítica de incendios. Así que tenemos mucho para prepararnos, mucho para hacer», sostuvo el mandatario provincial.