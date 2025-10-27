Soria, Villaverde y Marks pasan al Senado por Río Negro: quiénes ocuparán sus bancas

Lorena Villaverde dejará la Cámara de Diputados para ir al Senado. Su banca la ocuparía una empresaria cipoleña. (Foto: Andrés Maripe).

Con el salto de Martín Soria y Lorena Villaverde al Senado, se producen dos vacantes en la Cámara Baja a partir del 10 de diciembre, y también un corrimiento en la Legislatura de Río Negro ante la partida de Ana Marks.

En el caso de la libertaria la vacante sería cubierta con la cipoleña Natalia Chemor por la prioridad del género en los reemplazos, aunque estaba Miguel Muñoz como segundo en la lista del 2023.

Para el reemplazo de la banca de Soria, en la lista de la alianza peronista de hace dos años iba en segundo orden Graciela Landriscini, pero también se especula que se deje lugar al tercero, el cipoleño dirigente del Frente Grande Marcelo Mango. Se deberá definir.

Ana Marks dejará la Legislatura de Río Negro el 10 de diciembre para asumir como senadora nacional. Foto: Chino Leiva

También se produce una vacante en la Legislatura de Río Negro por la incorporación de Ana Marks al Senado. La lista de Nos Une en 2023, con la que llegó la barilochense al Parlamento provincial, seguía con la exintendenta de Conesa, Alejandra Más, quien actualmente es diputada del Parlasur, un cargo que no tendría interés en dejar.

Por lo tanto, se produciría un corrimiento en la lista y le quedaría el espacio al dirigente peronista de Cervantes Miguel Moray, debido a que en la provincia no hay exigencia de reemplazos por género.

La confirmación de los reemplazantes se dará en los próximos días para el recambio de autoridades que se concrete en diciembre.

Tres dirigentes terminan un ciclo en el Congreso

En tanto, terminan un ciclo los senadores Silvina García Larraburu, que estuvo 12 años en la Cámara Alta, y Martín Doñate, ambos dirigentes peronistas.

En Diputados deja la banca Agustín Domingo y con él Juntos Somos Río Negro se despide del Congreso, al menos por los próximos dos años hasta que nuevamente haya elecciones nacionales con cargos legislativos en juego.

Sin embargo, Aníbal Tortoriello, renovó su espacio aunque esta vez por LLA, y seguirá 4 años más como diputado nacional.