Se inició el escrutinio definitivo en Río Negro: La Libertad Avanza cuestionó el número de votos nulos y discute la banca al Senado

Con algo de atraso, en la Justicia Electoral, se inició este martes el escrutinio definitivo. Foto: Mauricio Martin.

Este martes, la Justicia Electoral Federal comenzó con el escrutinio definitivo, con una presentación de La Libertad Avanza donde requirió apertura de urnas y recuentos de votos por las “múltiples inconsistencias” entre los certificados y la carga realizada en el escrutinio provisorio.

El reclamo se concentra en la discusión de los votos de Senadores donde existe una diferencia de 2101 votos entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza cuando faltan cargar 11 mesas (3.850 votos) y, además, de los votos de extranjeros y de presos. El primero aporta dos senadores y el segundo suma al tercero.

Con el escrutinio provisorio, Fuerza Patria se integraría con Martín Soria y Ana Mark mientras que LLA lo haría con Lorena Villaverde.

Los libertarios resisten esa definición y pretenden revertirla, buscando sumar a Enzo Fullone como segundo senador.

Los apoderados de LLA cuestionaron los certificados y el alto número de votos nulos. Foto: Mauricio Martín.

Un cuestionamiento corresponde al alto número de “votos nulos” en el tramo de Senadores (que fueron 12.800 sufragios) cuando la diferencia entre FP y LLA “es de apenas el 0,5 % del total de votos emitidos”.

Los apoderados indican que, “atendiendo a la reciente implementación del sistema de Boleta Única en Papel, numerosos presidentes de mesa y fiscales confundieron votos válidos” que “deberían haberlos identificado como recurridos con nulos”.

Aseguran que “el número de votos nulos excede significativamente el promedio estadístico”. Aluden que los “registros históricos y la observación de fiscales, el promedio habitual de votos nulos es de aproximadamente cinco por mesa” cuando, en la última elección, se superan los diez votos

nulos”, por lo cual, “presumen un error de clasificación o un vicio en el conteo que podría implicar la omisión de sufragios válidamente emitidos”.

En otro reclamo a la Justicia se consigna que existe una “incongruencia estadísticamente relevante entre la sumatoria total de votos contabilizados” entre Senadores y su equivalente de Diputados, “según surge del escrutinio provisorio y las actas de mesa”.

La dirigencia libertaria reclama la “revisión exhaustiva de los votos recurridos” y los “votos nulos, en todas las mesas del distrito” que “sean igual o mayor” a diez.