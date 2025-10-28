Comienza el escrutinio definitivo en Río Negro: una ajustada pelea por las bancas del Senado

En Río Negro, el escrutinio final puede cambiar la representación en el Senado. Foto: Marcelo Ochoa

El resultado final de las elecciones legislativas en Río Negro empezará a definirse desde esta tarde, cuando se inicie en Viedma el escrutinio definitivo, el único con valor legal para establecer cuántas bancas le corresponderán a cada fuerza política.

El recuento comenzará a las 18 en el Juzgado Federal y se espera que se extienda entre dos y tres días. Con el 99,40% de las 1.844 mesas escrutadas y once por completar, el margen entre La Libertad Avanza y el peronismo es tan ajustado que podría modificar el reparto de escaños en el Senado.

Si la revisión favorece a los libertarios, el partido del presidente Javier Milei podría quedarse con las dos bancas por mayoría, cambiando la representación de Río Negro en la Cámara Alta.

Los que asumirán en Diputados y Senadores por Río Negro

En el Senado, por Río Negro serán parte de la nueva conformación Martín Soria y Ana Marks de Fuerza Patria. El tercer lugar lo ocupará Lorena Villaverde de La Libertad Avanza.

En Diputados Aníbal Tortoriello que fue por La Libertad Avanza, seguirá otros cuatro años. Por Fuerza Patria, asumirá la científica Adriana Serquis. Sergio Capozzi del PRO seguirá hasta 2027.

Tanto Soria como Villaverde pasarán de la Cámara baja a la Cámara alta. Como publicó este medio, en lugar del primero podría ir Graciela Landriscini, pero también se especula que se deje lugar al tercero que estaba en la lista, el cipoleño dirigente del Frente Grande Marcelo Mango por la ley de paridad de género. En reemplazo de la libertaria iría la cipoleña Natalia Chemor por la prioridad del género en los reemplazos, aunque estaba Miguel Muñoz como segundo en la lista del 2023.

Departamento por Departamento, los resultados de las elecciones en Río Negro

General Roca, para Diputados: 38,75% (LLA); 27,93% (Fuerza Patria); 23,75% (JDRN). Categoría Senado: 33,56% (LLA); 29,87% (Fuerza Patria); 25% (JDRN).

Bariloche, para Diputados: 33,68% (Fuerza Patria); 30,29% (LLA); 22,55% (JDRN). Categoría Senado: 33,82% (Fuerza Patria); 28,87% (LLA) y 21,41% (JDRN).

Adolfo Alsina, para Diputados: 32,49% (JDRN); 30,55% (LLA); 26,84% (Fuerza Patria). Categoría Senado: 34,73% (JDRN); 27,07% (Fuerza Patria) y 26,30% (LLA).

25 de Mayo, para Diputados: 47,69% (JDRN); 31,82% (Fuerza Patria); 14,93% (LLA). Categoría Senado: 48,51% (JDRN); 32,84% (Fuerza Patria) y 12,63& (LLA).

9 de Julio, para Diputados: 62,85% (JDRN); 27,19% (Fuerza Patria); 7,59% (LLA). Categoría Senado: 62,97% (JDRN); 28,07% (Fuerza Patria) y 6,34% (LLA).

Avellaneda, para Diputados: 32,25% (LLA); 31,42% (JDRN); 29,38% (Fuerza Patria). Categoría Senado: 32,46% (JDRN); 30,17% (Fuerza patria) y 28,53% (LLA).

El Cuy, para Diputados: 42,14% (JDRN); 29,26% (Fuerza Patria); 19,39% (LLA). Categoría Senado: 41,48% (JDRN); 29,88% (Fuerza Patria) y 19,28% (LLA).

Conesa, para Diputados: 41,38% (Fuerza Patria); 30,87% (LLA); 22,27% (JDRN). Categoría Senado: 41,70% (Fuerza Patria); 28,14% (LLA) y 24,04% (JDRN).

Pichi Mahuida, para Diputados: 32,25% (JDRN); 30,88% (LLA); 28,87% (Fuerza Patria). Categoría Senado: 33,3% (JDRN); 29,04% (Fuerza Patria) y 28,33% (LLA).

Pilcaniyeu, para Diputados: 31,21% (JDRN); 29,41% (Fuerza Patria); 28,52% (LLA). Categoría Senado: 31,08% (JDRN); 30,14% (Fuerza Patria) y 26,76% (LLA).

San Antonio, para Diputados: 30,66% (Fuerza Patria); 30,45% (LLA); 28,21 % (JDRN). Categoría Senado: 32,9% (Fuerza Patria); 30,79%% (JDRN)) y 23,5% (LLA).

Valcheta, para Diputados: 54,84% (JDRN); 26,71% (Fuerza Patria); 14,10% (LLA). Categoría Senado: 55,60% (JDRN); 27,08% (Fuerza Patria) y 12,54% (LLA).

Ñorquinco, para Diputados: 56,89% (JDRN); 28,36% (Fuerza Patria); 10,61% (LLA). Categoría Senado: 55,73% (JDRN); 29,51% (Fuerza Patria) y 10,45% (LLA).