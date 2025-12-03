Se levantó la protesta y se normalizó el tránsito en la Ruta 22, cerca de Plaza Huincul

Actualizada a las 13

La protesta que llevaba adelante un grupo de personas, sobre la Ruta nacional 22 se levantó este mediodía. El bloqueo se ubicaba a unos cinco kilómetros antes de llegar a Plaza Huincul, a la altura del parque termal La Curva y quedó sin efecto. Al lugar arribó personal de Gendarmería Nacional, a quienes los manifestantes le transmitieron el motivo del reclamo. Luego se liberaron ambas manos de la vía nacional afectada.

Aunque no hubo una respuesta concreta a la demanda que planteaban, solo la posibilidad de alguna vía de diálogo con funcionarios del orden local o provincial, resolvieron retirarse del lugar. Sin embargo, existe la posibilidad de que regresen este jueves temprano, en el caso que no tuvieran novedades sobre sus demandas.

De a poco, se empezó a normalizar la circulación en ambos sentidos de circulación, aunque la cantidad de vehículos que aguardaban que se levante la protesta, hizo que el paso sea más lento que lo habitual.

La protesta

Desde esta mañana, el tránsito por la Ruta nacional 22, está complicado por la protesta que lleva adelante un grupo de personas reclaman porque se les terminó el contrato de tareas con el municipio huinculense. En este sentido, el bloqueo no permite el paso de los vehículos. Por ahora, no hay caminos alternativos.

El paso hacia o desde Neuquén se debe realizar por vías alternativas como la provincial N° 17, desde Añelo. Las y los automovilistas que a esta hora se desplazan por el sector, deben tomar las precauciones del caso y salir con tiempo si es que deben viajar a la capital neuquina, porque el trayecto es más largo por Añelo.

Se espera que se pueda desbloquear al menos una mano para descomprimir un poco el tránsito por esta via nacional.