Senado debate la Propiedad Privada: reformas en expropiaciones, compra de tierras y manejo del fuego

El Gobierno retomará este miércoles 14 la comisión de debate de diversos proyectos en relación a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada dentro de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Algunas modificaciones fueron sustentadas por el Poder Ejecutivo y buscarán aprobarlos antes de la primera semana de mayo.

Dentro de las propuestas, el Gobierno de Javier Milei buscará cuidar el derecho de propiedad, retirar los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, cambios en la ley de barrios populares, implementar diversos mecanismos de desalojo, y reformas en la ley del Manejo del Fuego.

El debate inició la semana pasada con la exposición del ex ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es una de las reformas centrales que impulsa el Gobierno. Algunos de los aspectos defendidos generaron debates y cuestionamientos dentro del Gabinete.

Tras el inicio pactado para este miércoles, se espera que la discusión continúe el jueves 16 con mayor presencia de invitados de la oposición y poder considerar mayor seguridad jurídica. Algunos de los puntos en el foco del debate serán la ley el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, y la eliminación de determinados limites para que los extranjeros puedan comprar tierras.

Reformas por las expropiaciones: cuáles son los cambios

La propuesta presentada por el Gobierno surgió para presentar un fortalecimiento de garantías constitucionales en el régimen expropiatorio. Entre estas normas se encuentra la reforma del sistema de desalojo, el régimen de Regularización Dominial, la revisión de la restricciones del régimen de tierras rurales, y la reforma de la ley del manejo del fuego.

Para el mecanismo se buscará incluir las garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular. Esta idea surge como un “sumarísimo” para la restitución de inmuebles.

Reformas en la compra de tierras: qué compradores estarán vigilados

Uno de los principales focos será en la reducción en los límites de compra de tierras por parte de extranjeros. Esta ley fue aprobada en 2011 y la propuesta del Gobierno afirma que «Se implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país«.

La propuesta menciona que se busca modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos.

Reformas en la Ley de manejo de fuego: qué medidas preventivas se quitarían

El Gobierno afirma que se debe modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración. Según su propuesta el tiempo de espera para la adquisición de tierras afectadas es injustificado.

La ley impedía vender los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas incendiadas por 60 años. A su vez se prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas. El Gobierno menciona que estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida.