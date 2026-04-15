Patrimonio en la mira: declaran las jubiladas que financiaron 200.000 dólares a Manuel Adorni

La investigación por el patrimonio de Manuel Adorni entró este miércoles en su capítulo más sensible. A las 7:15, evitando el asedio mediático, Beatriz Viegas ingresó a los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Junto a Claudia Sbabo, la otra vendedora citada para hoy, son las piezas clave para entender cómo el funcionario adquirió su departamento de Caballito por 230.000 dólares pagando apenas un adelanto del 13%.

En un clima de fuerte hermetismo, las jubiladas no solo deben responder bajo juramento sobre la operación, sino que, por requerimiento fiscal, deberán entregar sus teléfonos celulares. La Justicia busca en sus mensajes, correos y audios algún rastro que confirme o desmienta la versión oficial de una «atención comercial» basada en la amistad.

El factor «colegio» y la hipoteca a tasa cero: qué investiga la causa por el patrimonio de Manuel Adorni

La defensa del Jefe de Gabinete, representada en la audiencia por el abogado Matías Ledesma, sostiene que las condiciones de financiamiento (USD 200.000 a pagar en un año sin intereses) fueron «excepcionales pero legales».

El argumento central, aportado previamente por la escribana Nechevenko, es que Pablo Martín Feijoo —hijo de Viegas— es amigo personal de Adorni debido a que sus hijos asisten al mismo colegio.

Sin embargo, el fiscal Pollicita quiere profundizar en el rol de Feijoo:

La reserva previa: el exfutbolista Hugo Morales ya declaró que fue Feijoo quien reservó el inmueble originalmente para que luego lo comprara su madre.

el exfutbolista Hugo Morales ya declaró que fue Feijoo quien reservó el inmueble originalmente para que luego lo comprara su madre. Próxima cita: el hijo de la jubilada fue citado a declarar para el próximo 22 de abril, donde deberá ratificar el vínculo de confianza que justifica semejante beneficio financiero.

De Caballito al country: el cerco sobre el contratista

La causa no se detiene en la Ciudad de Buenos Aires. El cronograma judicial ya tiene fecha para investigar las remodelaciones en el country Indio Cuá. El lunes 20 será el turno de declarar de los dueños de la inmobiliaria Rucci – Trimarchi.

Deberá comparecer Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa de campo. La Justicia le exige presupuestos, órdenes de trabajo y facturas para determinar cuánto dinero «en negro» pudo haberse volcado a la propiedad.

El juez Ariel Lijo ya activó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las cuatro acreedoras para que la ARCA (exAFIP) determine si las mujeres tenían realmente la capacidad económica para prestar esos fondos.

Mientras las jubiladas explican hoy su préstamo «gratis», el contraste con la otra hipoteca del funcionario es evidente. El lunes pasado, las policías Isabel Molina y Victoria Cancio confirmaron que Adorni aún les debe 70.000 dólares más intereses por su departamento de Parque Chacabuco.

La fiscalía sospecha que estas deudas cruzadas y condiciones dispares podrían ser una maniobra para justificar un crecimiento patrimonial que hoy tiene al hombre de mayor confianza de Javier Milei bajo la lupa técnica y tecnológica de los peritos de Comodoro Py.

Los próximos pasos de la Justicia por el patrimonio de Manuel Adorni

20 de abril: testimonio de la inmobiliaria que intervino en Caballito.

testimonio de la inmobiliaria que intervino en Caballito. 22 de abril: declaración de Pablo Martín Feijoo (el nexo de amistad) y el contratista Matías Tabar.

declaración de Pablo Martín Feijoo (el nexo de amistad) y el contratista Matías Tabar. Peritaje tecnológico: los resultados de los chats y llamadas de las vendedoras podrían conocerse antes de que venza el plazo de la deuda en noviembre.

Con información de Infobae y Clarín.