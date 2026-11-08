«Señales a los mercados»: Estados Unidos ratifica su apoyo a la Argentina tras la derrota electoral de Donald Trump

Tras el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde el Partido Republicano sufrió un revés y la oposición demócrata tomó el control del Congreso, el embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas, envió un mensaje directo para tranquilizar a los mercados.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el diplomático buscó disipar los temores de los fondos internacionales sobre un eventual debilitamiento del respaldo político y económico de Washington hacia la Casa Rosada.

El mensaje de Lamelas: «El compromiso sigue firme»

En su pronunciamiento, el embajador remarcó que la estrategia de la Casa Blanca no responde a coyunturas electorales cortoplacistas, sino a una alianza estructural con la Argentina.

«¡Yo creo en la Argentina y en su gente! Ya pasaron las elecciones en Estados Unidos, pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme», afirmó Lamelas, al tiempo que remarcó la sintonía entre Donald Trump y Javier Milei.

El representante diplomático resumió los ejes centrales del vínculo bilateral en cuatro puntos clave:

Inversiones y empleo: ratificó que la cooperación entre ambos países ya muestra resultados concretos en la llegada de capitales y generación de trabajo local.



ratificó que la cooperación entre ambos países ya muestra resultados concretos en la llegada de capitales y generación de trabajo local. Rol de Washington: sostuvo que Estados Unidos busca actuar como un «socio confiable», con la premisa de «potenciar el esfuerzo argentino y no reemplazarlo».



sostuvo que Estados Unidos busca actuar como un «socio confiable», con la premisa de «potenciar el esfuerzo argentino y no reemplazarlo». Soberanía económica: destacó el capital humano del país y enfatizó que «la verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie».



destacó el capital humano del país y enfatizó que «la verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie». Llamado al futuro: cerró su comunicado con una consigna optimista: «¡Vamos adelante, nunca para atrás! El momento: ¡Es ahora!».

🇺🇸🇦🇷 ¡Yo creo en la Argentina y en su gente! Ya pasaron las elecciones en EE.UU., pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme. Con los presidentes Trump @POTUS y Milei @JMilei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos. Más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer. La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora. La verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie. Los Estados Unidos está acá para ser un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo. ¡Vamos adelante, nunca para atrás! El momento: ¡ Es ahora! 🇦🇷🇺🇸 — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) November 8, 2026

El trasfondo en la City: dudas por el blindaje financiero para 2027

La aclaración diplomática no fue casual. La victoria opositora en las legislativas estadounidenses encendió luces de alerta entre los tenedores de bonos soberanos argentinos, que venían sufriendo semanas de volatilidad con el riesgo país ubicado cerca de los 800 puntos.

En el ámbito financiero existían fuertes dudas sobre la capacidad de maniobra de la administración Trump para tejer un eventual paquete de ayuda o blindaje financiero para la Argentina de cara al complejo año electoral de 2027. Al perder el control de la Cámara de Representantes, cualquier envío de fondos extraordinarios o asistencia vía FMI requerirá ahora una negociación legislativa mucho más compleja en Washington.

Con sus declaraciones, Lamelas buscó separar la agenda de inversiones privadas y comerciales de las turbulencias legislativas de su país, transmitiendo previsibilidad a los inversores en un momento en que el Gobierno argentino necesita consolidar la llegada de capitales y sostener el rumbo del programa económico.