Paró la lluvia en Interlagos: largada complicada y retraso en el clasificador para Franco Colapinto en el GP de Brasil

Contrariamente a lo que vemos en cada competencia, esta vez Franco Colapinto no tuvo una buena largada y rápidamente perdió posiciones en el comienzo del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con disputa en el circuito de Interlagos.

Ambos Alpine cayeron en el clasificador, pero el francés Pierre Gasly logró superar al argentino, que luego de las primeras vueltas se acomodó en el 15°logró puesto, aunque ya habiendo cumplido un primer paso por boxes, cambiando los neumáticos de piso húmedo por los de piso seco.

De momento, la lluvia hizo una pausa en San Pablo, por lo que el asafalto se secó considerablemente con el paso de los giros. Ello motivo el ingreso de la mayoría de los pilotos a los pits para cambiar neumáticos y comenzar una nueva competencia. No obstante, hay 80% probabilidades de lluvia para unos minutos.

En la punta, el campeón Kimi Antonelli (Mercedes) superó a Lando Norris (McLaren) en la partida y había tomando la punta rápidamente. Sin embargo, en la vuelta 20, el italiano se pasó de largo al final de la recta principal (neumático liso frío) y le dejó el liderazgo servido al piloto inglés, que busca despedirse del «1» ganando.

El joven de 20 años cayó hasta el 4° puesto, cediendo posiciones ante los Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen, que largó 20° y ya se prendió a la lucha por la victoria en apenas 20 vueltas.

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La previa

El panorama se presenta cada vez más alentador para el avance. El argentino Franco Colapinto inicia la carrera más importante de su temporada de Fórmula desde un expectante 13° puesto, tras verse beneficiado por varias penalidades. De hecho, a último momento, la FIA actualizó la grilla y situó al pilarense por delante de Charles Leclerc.

Con su Alpine A526, el pilarense acelerará a fondo desde las 14 en el Gran Premio de Brasil, con sede en el circuito de Interlagos, a la espera de alternativas y circunstancias favorables para intentar remontar hacia la zona de puntos.

No será una misión sencilla. La lluvia le agrega un condimento especial, emparejando las fuerzas competitivas pero también desafiando al máximo las cualidades conductivas de los pilotos. El circuito, con subidas y bajadas, presenta varios sectores comprometidos con agua acumulada y eso obliga, al menos en el comienzo, a utilizar goma con dibujo de la gama extrema.

El pronóstico volvió a cumplirse. La precipitación, aunque no tan agresiva como en la víspera, jugará su papel crucial durante los 71 giros de competencia; hasta puede que se intensifique con el paso de los minutos, haciendo aún más complejo el panorama en pista.

Colapinto partirá por detrás de Charles Leclerc y por delante de su coequiper, Pierre Gasly, con quien procurará tirar en tándem hacia los puestos de vanguardia. Claro que detrás vendrán con el cuchillo entre los dientes nombres de grueso calibre, como Max Verstappen y Lewis Hamilton, entre otros.

Será una competencia larga, aunque en condiciones ideales para ir por algún golpe de escena. ¿Podrá Franco esta vez lucirse ante su gente y darse una gran alegría?