La dulce revancha de Alcaraz en París: se vengó de Shelton y conquistó el último MS del 2026

Carlos Alcaraz se proclamó campeón en el Masters de Paris y confirmó un dominio creciente en pista cubierta. El español venció a Ben Shelton por 7-6 (5) y 7-5 para hacerse con el último ATP Masters 1000 de la temporada y, claro está, ratificó que va por la cima del tenis mundia, hoy en manos de Alexander Zverev.

En un Plenitude Arena repleto, el murciano consumó una dulce revancha. En septiembre, Shelton logró batir a Alcaraz en los cuartos de final del US Open, luego de un partidazo que se definió en un tie break en el quinto set. En ese momento, Charly disputaba su primer torneo tras cuatro meses de baja por lesión. Ahora, lanzado en la gira indoor europea, la realidad fue distinta.

La lesión ya quedó atrás y ahora buscará el torneo de maestros de Turín y la Copa Davis. (AFP)

Una gran final en París

La velocidad de la pista francesa entregó un partido de alternativa constante, donde los reflejos y la potencia tuvieron un protagonismo permanente. En ese contexto, Alcaraz se anotó un primer parcial de infarto, donde tuvo que anular seis pelotas de rotura antes de ir al desempate. El murciano, que levantó un 0/40 en su segundo turno de servicio, aceptó la dificultad de un partido decidido por pleno instinto.

El poderío de Shelton era una amenaza constante y el norteamericano pronto dejó su sello. Lejos de dar un paso atrás en París, sus golpes se hicieron valer en el corazón del partido. El estadounidense llegó a dominar 4-2 en el segundo parcial, amagando con extender una batalla ante el antiguo N° 1 mundial. Sin embargo, Alcaraz volvió a disfrutar ante el peligro, girando por completo el marcador para hacerse con el trofeo.

La tabla de los MS 40 son los títulos de Serie Masters que suma Novak Djokovi, seguido de Rafa Nadal (36) y Roger Federer (28). Más atrás aparecen Andre Agassi (17), Andy Murray (14), Pete Sampras (11), Jannik Sinner (10) y Carlos Alcaraz (9)

Un revés paralelo dio a Alcaraz el noveno título ATP Masters 1000 de su carrera. Tras consumar su victoria, Carlos se abrazó en la red con Shelton, que será entrenado la próxima temporada por Juan Carlos Ferrero, el técnico que acompañó hasta la élite al español.

Ben le había ganado un partido tremendo en el US Open, pero Charly se desquitó. (AFP)

Alcaraz afrontará un tramo final de curso con citas inéditas en su palmarés. Intentará conquistar las Nitto ATP Finals de Turín por primera vez en su carrera, antes de liderar al equipo español en las finales de Copa Davis e incorporar la Ensaladera a una colección de leyenda.