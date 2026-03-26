Señalizaron el domicilio donde vivió uno de los matrimonios desaparecidos en Cutral Co

La señalización se hizo en el bulevar frente al domicilio que alquilaba el matrimonio Romero - Metz (Foto: Andrea Vazquez)

«Queremos ocupar estos espacios para que sea posible visibilizar, pero también sostener muy fuerte la memoria, verdad y justicia para que nunca más vuelva a pasar», señaló Pablo Hodola, de la agrupación Hijos, en la inauguración del monumento que recuerda al matrimonio de Graciela Romero (embarazada de cinco meses) y Raúl Metz, secuestrados en Cutral Co. La señalización está en el bulevar de la avenida Carlos H. Rodríguez, entre San Juan Bosco y Santa Isabel.

Desde esta tarde el bulevar de la avenida Carlos H. Rodríguez cuenta con un monumento con una placa y la foto del matrimonio integrado por Graciela Romero y Raúl Metz, desaparecidos el 16 de diciembre de 1976. Alquilaban una casa frente al lugar elegido para el monumento y desde allí fueron secuestrados. Adriana, la hija de un año quedó con unos vecinos.

«En el monumento está matrimonio Romero Metz fundido en un abrazo eterno. Y el vacío que hay es el que dejaron ellos, pero unidos en el nieto restituido (140) y las letras M V J que significan Memoria Verdad y Justicia», explicó Juan Manuel Pincheira, quien creó esta señalización. Juan es hijo de Miguel Pincheira, desaparecido en 1976.

En la inauguración de la señalización estuvo el intendente Ramón Rioseco, el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, funcionarios y un grupo de alumnos de 7° grado.

En el emotivo acto, Pablo Hodola, integrante de la asociación y de Hijos, describió cómo fue el operativo en el que l matrimonio fue secuestrado y cómo, a través del tiempo, la hija Adriana logró en 2025 reencontrarse con su hermano, que es el nieto restituido N° 140.

Pablo Hodola y Dora Seguel encabezaron el acto en Cutral Co (Foto: Andrea Vazquez)

«Cuando traemos al presente estas señalizaciones es para que nunca más vuelva a pasar. Lo hemos venido haciendo desde las instituciones: el municipio, el Concejo, el Estado y es un reconocimiento del estado a todos los familiares que somos víctimas del terrorismo de Estado», subrayó.

Antes, Dora Seguel, que fue detenida y que continúa la búsqueda de su hermana Arlene, desaparecida hasta hoy, explicó que «tener a alguien desaparecido es una asuencia enorme porque cuando uno sabe que ya no está puede hacer un duelo». «Este matrimonio alquilaba y estaba llenos de sueños, siempre decimos Presente porque no hay perdón, pero si hay memoria, verdad y justicia», concluyó.