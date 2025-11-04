«Es una lucha que continúa», dijo la hermana el Nieto 140 recuperado en su paso por Cutral Co

El sitio de la Memoria de Cutral Co, donde se observan los nombres de las y los vecinos desaparecidos en la última dictadura militar de 1976 luce distinto desde ahora. Hay un cartel en el que se lee: «Nieto 140, recupera su libertad que fue descubierto por su hermana, Adriana Metz, quien llegó a la región para desarrollar hasta el viernes conversatorios y conferencias en distintas ciudades de la región.

Adriana Metz llegó a Cutral Co, el lugar que sus padres Graciela Romero y Raúl Metz, habían elegido como el «proyecto para asentarse como familia», según recordó. La embarga la emoción cuando habla, pero destaca que es de «alegría».

«Esta llegada acá a Cutral Co, está dada por la importancia que tiene el traer el mensaje de búsqueda de Abuelas (de Plaza de Mayo) y de traer también el mensaje del encuentro, y que esos 48 años de lucha de sigue arrendiendo frutos», sostuvo en la conferencia que dio en el IFD N° 14, donde fue invitada por la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos, Expresos Políticos y la agrupación HIJOS.

«Mi hermano es el nieto 140 y estamos celebrando ese encuentro y compartir lo que es fundamental: no solamente las luchas se comparten, sino que las alegrías sobre todo hay que compartirlas», agregó. Destacó la importancia y vigencia para que la búsqueda continúe: «memoria, verdad y justicia van de la mano», apuntó.

«La verdad es que decir que una mujer embarazada fue secuestrada y le robaron el bebé no necesita mucho más detalle que eso para saber que está mal y que fue un horror. Fue el terrorismo de Estado, y que, a pesar del tiempo que pasó continuamos la búsqueda», resaltó Metz.

Señaló que existen alrededor de 300 personas a las que las organizaciones de Derechos Humanos siguen buscando porque merecen poder ejercer su derecho a la identidad.

En el sitio de la Memoria de Cutral Co se descubrió el cartel del nieto 140 (Foto: Gentileza/Omar Marauri)

La noticia del nieto 140 ocurrió en julio

Adriana indicó que su hermano fue encontrado en julio de 2025. «No nos juntamos a comer un asado la semana pasada, pero lo que sí sé es que mi hermano ya conoce la verdad y puede elegir. Eso es lo que pretendemos desde Abuelas para el resto de las personas que estamos buscando. Es una lucha que continúa», subrayó.

Adriana, que es la referente de Abuelas en Mar del Plata, estuvo junto a sus compañeros en el monumento a la Memoria, donde figuran los nombres de los vecinos desaparecidos de Cutral Co y Plaza Huincul, y se descubrió el cartel con la leyenda: Nieto 140 recupera su identidad.

Luego, todos los asistentes fueron hacia el bulevar de Carlos H Rodríguez, entre San Juan Bosco y Santa Isabel, donde hubo una intervención con pañuelos porque en esa calle vivían sus padres cuando fueron secuestrados y su mamá estaba embarazada. Ella tenía cinco años. La actividad continuó con otra charla en el IFD N° 1.

Conversatorios y charlas en la región

En Cipolletti, estaba prevista la visita al centro Abuelas en el barrio Obrero; conversatorios en el Centro de Educación Técnica 22 y con estudiantes de la UNRN y la comunidad. Este miércoles se desplazará a Villa Regina a las 9:30 en el IFD para hacer un conversatorio a cargo de la Red por la Identidad de Regina y el proyecto de Extensión del establecimiento educativo.

Por la tarde, llegará a la plaza Belgrano de Roca, con una charla que organizó el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, UnTER y la Red por la Identidad en Roca. El jueves 6 en Neuquén está prevista una presentación a las 10 en el Instituto Superior de Formación Docente ubicado en Anaya 255 y con un acto a las 13 en el «Paseo de las Abuelas», en Primeros Pobladores y Ruta 22 de Neuquén capital, organizado por el Red por el Derecho a la Identidad.

El viernes, el conversatorio se traslada al aula C de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, a partir de las 10:30, con la consigna: «La esperanza que no se pierde, motor de búsqueda».