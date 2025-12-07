Sequía en Neuquén: la suba del precio del chivito para las fiestas de fin de año

El matadero de Chos Malal es el único habilitado por Senasa con tránsito federal (Cordecc Sapem)

La temporada de fin de año en Neuquén trae consigo una tradición culinaria ineludible: el chivito y el cordero.

Sin embargo, este año, la expectativa sobre el precio y la disponibilidad se encuentra marcada por un factor crítico: la intensa sequía que afecta a la provincia y sus campos ganaderos.

El subsecretario de Producción de Neuquén, Marcelo Zúñiga, compartió un análisis complejo sobre el mercado, confirmando que el impacto de la crisis hídrica repercutió directamente en la producción.

La falta de pasturas y la baja en los niveles de agua obligaron a los crianceros a adelantar los arreos y afectaron el ciclo reproductivo del ganado. El pronóstico para la Navidad y el Año Nuevo sugiere una posible menor oferta de chivitos y corderos en comparación con años anteriores.

Precios y disponibilidad

El funcionario explicó que la sequía provocó una situación despareja en la provincia.

En algunas regiones, los productores evitaron el servicio de los reproductores, anticipando un mal año y buscando evitar la mortandad de crías o madres flacas.

Según los datos preliminares de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (Cordecc), y otros comercializadores, los precios en la puerta de corral se ubican entre los $100.000 y $120.000 pesos por cabeza (dependiendo del peso).

“Es probable que haya menos oferta de chivitos y corderos para las fiestas, dependiendo de varios factores que son los que hemos venido analizando,“ señaló Zúñiga.

El costo final al consumidor resultará de sumar al valor de origen el costo de faena, el flete y el margen de las carnicerías.

El costo final y el llamado a la responsabilidad

Se estima que el precio final en Neuquén Capital podría oscilar entre los $130.000 y $150.000 pesos por un chivito de siete kilos. $130.000 es el precio que se especula que podría costar una pieza de unos 7 kilos del producto estrella del norte neuquino.

Zúñiga aconsejó a las familias analizar el costo-beneficio. Si bien el precio parece alto, al prorratear el valor total del chivito entre los diez u once comensales que alimenta, el costo por persona resulta comparable al de una comida sencilla en la calle.

El llamado de la Subsecretaría apunta a la responsabilidad compartida: respetar el valor de producción, que implica un esfuerzo enorme por parte de los crianceros, y evitar que los comercializadores especulen con el precio por encima del valor justificado