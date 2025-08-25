Sequía: Rolando Figueroa habló de un canal para «duplicar» la superficie bajo riego, dónde quedaría

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió hoy al pedido para declarar la emergencia agropecuaria por sequía que hicieron productores ganaderos de la provincia. Indicó que el Ejecutivo está trabajando en medidas de cara a lo que, dijo, va a ser «un verano seco» y anticipó la concreción de un canal de riego para «duplicar» la superficie irrigable y aumentar la producción forrajera.

«No estamos trabajando solo con la declaración, sino también en la prevención de incendios«, comentó el mandatario provincial en el contexto de una inauguración de asfalto en Neuquén capital junto al intendente Mariano Gaido.

Comentó que la intención de la Provincia «es proteger la producción; poder llegar al productor con suplementos«. Y señaló que la articulación entre las áreas involucradas se está «haciendo con tiempo».

«Va a ser un verano seco», resumió el gobernador, quien agregó que, frente a la escasez de precipitaciones, se concretó la la semana pasada «una reunión entre la secretarías de emergencias de Chubut, Río Negro y Neuquén«. El objetivo fue coordinar planes de acción conjuntos, sobre todo, además, por el riesgo de incendios en la zona andina.

«Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance», comentó Figueroa.

Productores ganaderos habían manifestado días atrás su preocupación por la falta de lluvia y nieve, en especial en la zona centro y oeste del territorio neuquino. Cecilia de Larminat, presidenta de la Sociedad Rural, había confirmado a Diario RÍO NEGRO un pedido para que se declare la emergencia agropecuaria del sector, en un contexto marcado por la falta de humedad en los lotes. «No hay campo que aguante» en estas condiciones, alertó la dirigente.

Aunque no se extendió en detalles por la declaración de la emergencia, Figueroa agregó que desde el Gobierno se busca «mejorar incluso la normativa no solo para este año, sino también para los que vienen«.

Rolando Figuera adelantó la concreción de un canal para «duplicar» el riego en Neuquén

En diálogo con los medios, mencionó también que se está «culminando el proyecto ejecutivo de un canal de riego importante que va a duplicar la superficie bajo riego de la provincia, concretamente en la región del Limay», división que incluye a Picún Leufú, Piedra del Águila y su zona de influencia.

«Eso va a complementarnos para mejorar la producción de cara a los años venideros», finalizó.

Ya en marzo, en la apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador había comentado el proyecto. En aquel momento, dijo que, con la intención de «aumentar la superficie bajo riego», se licitaría el proyecto de la obra «Corredor del Viento».

Aseguró que, terminado, «podría casi triplicar la superficie actual bajo riego y a la vez, posicionar a la región del Limay como la principal proveedora de forrajes y carnes en la provincia”.

La información fue complementada por el Gobierno a través de un comunicado donde ubicó la obra «entre Piedra del Águila y Picún Leufú». «Permitirá irrigar más de 50.000 hectáreas, utilizando sistemas de riego por gravedad -30.000 hectáreas- y por bombeo -20.000 hectáreas- en los valles del Limay Medio arriba, Limay Medio abajo y Picún cabecera», indicó la información oficial publicada en marzo pasado.