Sergio Berni rechazó denuncias por enriquecimiento ilícito por sus lujosas propiedades en Bariloche

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, rechazó las denuncias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, donde se incluyen lujosas propiedades en Bariloche, y también las versiones sobre su supuesta salida del gobierno de Axel Kicillof.

Los legisladores de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, se presentaron una denuncia ante la Justicia, luego de que el programa PPT, de Jorge Lanata, revelara que Berni tiene en Bariloche una mansión valuada en un millón de dólares y tres departamentos que no fueron consignados en su última declaración jurada.

“Sólo rumores. Estuve trabajando hasta anoche con el gobernador”, aseguró el funcionario provincial sobre su continuidad en el gobierno bonaerense.

Lo hizo luego de que en los últimos días circularan versiones de su supuesta salida, en parte alentadas por un grupo de intendentes, a quienes Berni envió un mensaje: “Donde hay actores que no están presentes es importante que asuman el compromiso”.

Rechazo a las denuncias de la Coalición Cívica

A la vez, el ministro de Seguridad rechazó la denuncia que hicieron referentes de la Coalición Cívica sobre un supuesto enriquecimiento ilícito.

“Todo mi patrimonio, a diferencia de muchos, está a la vista”, resaltó Berni en declaraciones a la prensa, y expresó que ha sido «blanco de una operación» en los medios.

«No es la primera vez. Ya me lo hicieron en 2015. Bienvenido el adelantamiento del año electoral. Yo soy un actor de la política. En este país donde ensuciar es gratis hacen este tipo de denuncias. En 2015 me hicieron exactamente lo mismo. Por lo tanto la Corte Suprema y su Tribunal donde están los peritos más exigentes del país durante cuatro años estudiaron mi patrimonio y me sobreseyeron. Voy a hacer lo mismo: me voy a presentar en la justicia para que periten mi patrimonio. Todo mi patrimonio, a diferencia de muchos, está a la vista”.

El crecimiento patrimonial del ministro de Seguridad

Según dio a conocer el programa de Lanata el pasado domingo, Berni tuvo durante la pandemia un crecimiento patrimonial de 110%. Se mostraron documentos oficiales que determinan que el funcionario bonaerense pasó de tener bienes por US$1.450.000 a US$3.041.000 entre 2019 -cuando asumió el cargo provincial- y 2022. Así consta en las declaraciones anuales que los funcionarios públicos deben presentar anualmente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin embargo, en esos documentos se advierte que el ministro solo declaró un terreno en Bariloche. Pero omitió mencionar una lujosa vivienda y tres departamentos frente al lago Nahuel Huapi, en Bariloche.

La declaración jurada presentada por Berni señala que es propietario de 16 inmuebles. Posee tres terrenos con cabañas en El Chaltén, Santa Cruz, y dos fideicomisos en Escobar, en el Gran Buenos Aires.

Asimismo, consignó una embarcación, con valuación fiscal de $120.000 (pero cuyo valor real sería de $3,6 millones).

Ante los periodistas de PPT, Berni admitió ser el propietario de la mansión y los tres departamentos. A través de su contador, el ministro planteó que los inmuebles omitidos están declarados a nombre de la sociedad anónima Logística Integral Río Turbio, pero fue hecha el mismo día de la emisión del programa, el pasado domingo.