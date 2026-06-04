ARCA lanzó un plan especial para clínicas y sanatorios con deudas tributarias: qué es y cómo solicitarlo

La medida buscará aliviar la delicada situación económica y financiera que atraviesa el sector (Foto: archivo)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un régimen especial de facilidades de pago destinado a clínicas, sanatorios y establecimientos de salud con internación, con el objetivo de aliviar la situación económica y financiera que atraviesa el sector.

El plan permitirá regularizar deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de mayo de 2026, incluyendo intereses, accesorios y multas. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5858/2026 publicada en el Boletín Oficial.

ARCA lanzó un plan especial para clínicas y sanatorios: en qué consiste

Desde el organismo explicaron que la iniciativa busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los prestadores de salud y, al mismo tiempo, contribuir a garantizar la continuidad de servicios considerados esenciales para la comunidad.

De este mismo modo, también podrán incorporarse obligaciones vinculadas a retenciones y percepciones impositivas, así como tributos relacionados con operaciones de importación y exportación.

Entre las principales condiciones del régimen se destaca la posibilidad de financiar la deuda en hasta 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Además, se exigirá un pago inicial equivalente al 3% del monto consolidado de la deuda.

La tasa de financiación será equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente al momento de la entrada en vigencia del plan. Tanto el anticipo como cada una de las cuotas tendrán un monto mínimo de 50.000 pesos.

ARCA aclaró que la adhesión al régimen no implicará una reducción de intereses ni la eliminación de sanciones aplicadas. La regularización permitirá ordenar las deudas pendientes, pero mantendrá vigentes las obligaciones accesorias previstas por la normativa.

ARCA lanzó un plan especial para clínicas y sanatorios: cómo acceder al beneficio

Para acceder al beneficio, los establecimientos deberán estar comprendidos en el Título V de la Ley 17.132, contar con la caracterización específica de “Establecimientos de Salud con Internación” en el Sistema Registral, poseer domicilio fiscal electrónico y tener presentadas las declaraciones juradas correspondientes.

También deberán informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para el débito automático de las cuotas.

El período de adhesión comenzará el 9 de junio y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026. El trámite deberá realizarse de manera online a través del servicio “Mis Facilidades” disponible en el sitio web de ARCA.