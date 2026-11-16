«Si tienen que investigar, que investiguen»: Chiqui Tapia habló del operativo del FBI en el Mundial y la causa en Estados Unidos

En medio del frente abierto por la Justicia de Estados Unidos, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, salió al cruce de las versiones que lo rodearon durante el Mundial y desafió abiertamente el avance de la investigación.

Rompiendo el silencio en una extensa entrevista con Tomás Rebord en América TV, el mandamás del fútbol argentino desestimó los rumores sobre operativos del FBI y aseguró que no teme al escrutinio internacional. «Si tienen que investigar, que investiguen. ¿Cuál es el problema?», lanzó sin filtro.

Las declaraciones de Tapia apuntan directamente al vendaval mediático que aseguró durante meses que el dirigente terminaría detenido o con impedimentos para pisar suelo estadounidense.

Recordando las especulaciones sobre su estadía en la Copa del Mundo, el dirigente ironizó sobre los supuestos operativos en su contra y ratificó que estuvo en el palco de la final con total normalidad. «Decían que en marzo terminábamos en cana. Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final. Yo estaba en la final, lo más bien», aseguró ante las cámaras.

La lupa sobre los US$ 300 millones y la defensa de la caja

La investigación preliminar en Estados Unidos, surgida a instancias de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, gira en torno a la operatoria de Tourprodenter LLC, la firma que administró contratos internacionales y amistosos de la Selección por más de USD 300 millones. Lejos de esquivar el bulto, Tapia explicó los cambios estructurales que implementó al asumir en una AFA que, según afirmó, se encontraba completamente quebrada, con deudas millonarias y más de 350 juicios en puerta.

Tapia defendió la renegociación de los contratos comerciales y aseguró que el esquema actual destina el 70% de los ingresos a la AFA y solo el 30% a la comercializadora, revirtiendo el modelo anterior.

En esa línea, retrucó a sus detractores exigiendo que se audite el ingreso real de los fondos a las arcas institucionales. «Si denuncian a quien vende, a Tourprodenter, tienen que auditar si el 70% ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino. Si no ingresó, hay responsabilidad; pero si eso pasa, no la hay», argumentó.

Chicanas a River y defensa total de los arbitrajes

En el plano meramente futbolístico, Tapia dedicó un apartado especial a las recurrentes críticas que recibe su gestión por el formato de los torneos y, de manera muy filosa, le contestó a River Plate tras los recientes cuestionamientos arbitrales en el superclásico. Lejos de esquivar la polémica por el arbitraje de Nicolás Ramírez, el dirigente optó por la ironía y cuestionó los planteos tácticos del cuerpo técnico millonario, sugiriendo que es más fácil echarle la culpa a los jueces que asumir errores propios en la cancha.

Apuntando directamente a las decisiones deportivas y a jugadas concretas del encuentro, el presidente de la AFA retrucó las quejas de la institución de Núñez enumerando situaciones de juego y rendimientos individuales. «Cuando te errás un gol abajo del arco, no es mi culpa. Si vos dirigís 10 partidos, ganaste 7, empataste 1 y perdiste 2, no podés decir que te perjudicó la AFA», sentenció, cerrando filas con su conducción y atribuyendo los ataques a sectores del «círculo rojo» que ambicionan manejar los destinos del fútbol argentino.