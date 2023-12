Siguen las jubilaciones de privilegio para jueces en Neuquén: otra sesión tensa y con reclamos a Gloria Ruiz

Los diputados aprobaron ayer en particular la ley que suspendió los beneficios de las jubilaciones de privilegio de la ley 1282 para quienes ejerzan cargos electivos a partir de la próxima gestión, pero la oposición no logró incluir al régimen de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

La propuesta la habían hecho desde el FIT U y el Frente de Todos, pero finalmente se votó la ley que había salido en general con el apoyo del oficialismo de Comunidad, sus aliados del frente y el MPN.

Nuevamente hubo discusión respecto de la vigencia de la eliminación de los privilegios y sobre si quienes son aportantes actualmente ya tienen «derechos adquiridos» a jubilarse con esas condiciones. La redacción que hicieron los diputados entendió que sí, pese a que la jurisprudencia ha determinado que el régimen aplicable es el vigente al momento de iniciar el trámite.

«No hay derecho adquirido por expectativa», reiteró Cielubi Obreque del MPN. El bloque envió una nota, como lo hizo el gobernador Rolando Figueroa, planteando que se autoexcluirían de acogerse al régimen de la ley 1282. La misma voluntad plantearon otros diputados.

En cambio, Gisselle Stillger se abstuvo en la votación en particular porque había propuesto una redacción alternativa en comisión que no tuvo respaldo. En esa alternativa, el texto quedaba con la redacción original de Figueroa, es decir, la derogación total de la ley, y aclaraba que las personas que ya tuvieran reunidas las condiciones para jubilarse con ese régimen sí tendrían derecho adquirido a conservarlo, pero nadie más.

Sesión con «piquete» a Gloria Ruiz

La sesión fue presidida por la vicegobernadora Gloria Ruiz a quien los diputados, incluidos los de su propio espacio, le hicieron una suerte de medida de fuerza al inicio. La obligaron a postergar el debate en plena transmisión y le exigieron que reciba a los presidentes de bloque en su despacho.

Si bien no trascendió oficialmente el motivo, habría sido por desavenencias en cuanto a la designación de los asesores de los bloques. Hasta ayer, Recursos Humanos no había realizado el trámite para formalizar los nombramientos y que puedan liquidarse los salarios de los colaboradores que tiene cada partido.

En la sesión del miércoles, el MPN ya había hecho reclamos exigiendo que abra el diálogo.

La diputada Daniela Rucci había planteado que el oficialismo estaba haciendo «uso y abuso del poder». «Con la vicegobernadora no he tenido el gusto de hablar porque no la he visto», había criticado.