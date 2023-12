Aprobaron la ley, pero no evitaría que se sumen otras 260 jubilaciones de privilegio en Neuquén

La ley que sancionó ayer la Legislatura de Neuquén para eliminar las jubilaciones de privilegio de quienes ocuparon cargos electivos no evitaría que se sumen al menos otras 260 a la caja. Es el número de aportantes activos que tiene el régimen (según el último dato actualizado) y que no verán modificadas sus condiciones porque los diputados buscaron proteger «derechos adquiridos».

La Legislatura sancionó la norma propuesta por Rolando Figueroa ayer en general, y por unanimidad, y esta mañana lo hará en particular, con posibles modificaciones. Se valoró como un «gesto», aunque se pidió seguir avanzando en otros sistemas.

El texto sancionado ayer establece la suspensión de los beneficios del régimen de jubilaciones de privilegio de la ley 1282 para quienes ejerzan cargos electivos a partir de su entrada en vigencia. Es decir, los actuales aportantes, entre los que se encuentran los diputados, concejales, intendentes y el propio gobernador, no estarán incluidos en esta derogación.

«Sin perjuicio de que la eliminación prevé la no afectación de derechos adquiridos es mi voluntad expresa autoexcluirme de tal beneficio como gobernador de esta provincia, vicegobernador mandato cumplido, diputado provincial mandato cumplido y todo otro cargo electivo y todo otro cargo electivo que haya ejercido y someterme al régimen jubilatorio ordinario», planteó Figueroa en una nota que envió ayer a la Legislatura.

Como él, otros diputados como Francisco Lépore (Avanzar) y Brenda Buchiniz (Cumplir) dijeron que renunciarían a una eventual jubilación de privilegio, aunque la actitud no fue convincente para todos.

Claudio Domínguez (MPN) cuestionó que «en la Legislatura no se votan voluntades» porque, aunque era la suya excluirse también, «es algo que mañana puede cambiar». «Yo tengo mi voluntad de estar con mi señora hasta la muerte y puede suceder que no, es mi voluntad ir al gimnasio todos los días y puede ser que no. Las voluntades no se votan», manifestó.

Según el balance del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) al cierre del 2022, la caja de la ley 1282 tenía 268 activos que aportaban 587 millones de pesos, mientras que los pasivos eran 184, con un gasto superior a los 1.197 millones.

Quienes actualmente están aportando no verán modificadas sus condiciones, por lo que podrán jubilarse con el 82% del sueldo del cargo de funcionario que hayan ejercido.

El quid del debate es si el régimen de «privilegio» ya es un derecho adquirido de todos quienes asumieron estando esa ley en vigencia o si el derecho adquirido le corresponde sólo a quienes ya se jubilaron con el régimen.

La jurisprudencia de la Corte Suprema plantea que el derecho adquirido lo es a que se respete la situación del jubilado o retirado.

Los diputados consultan el reglamento para intentar ordenar la sesión. Foto: Matías Subat.

Un sesión desprolija, con críticas por «abuso de poder»

La sesión de ayer en la Legislatura fue desprolija y mostró un claro desorden del oficialismo para conducir el debate. El conflicto principal se dio al inicio, cuando la diputada Lorena Parrilli (Frente de Todos) pidió que tome estado parlamentario un proyecto sobre las hidroeléctricas y se lo negaron con el argumento de que en las sesiones de prórroga solo se pueden tratar las iniciativas que convocaron la extensión.

Hubo cruces, gritos y un pedido expreso de Marcelo Bermúdez (PRO) para que la vicepresidenta 1°, Zulma Reina, encauzara la sesión. «Llevamos una hora y media y todavía no hicimos un carajo», planteó.

Más tarde, fue Daniela Rucci (MPN) quien tomó la palabra para plantear que estaban viendo «que se hace uso y abuso del poder y todo el tiempo es marcado, como cada vez que un diputado queda hablando sin micrófono, cuando no se sabe qué mociones se pueden hacer y cuáles no».

«Me avergüenza, voy a pedirle a la presidenta que intervenga. Con la vicegobernadora no he tenido el gusto de hablar porque no la he visto», lanzó. Insistió con que el MPN quiere «garantizar la gobernabilidad», pero afirmó que al partido nunca le habría pasado algo así «porque si hay algo que el MPN sabe es gobernar».