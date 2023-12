Por ley, no habrá nuevas jubilaciones de privilegio en Neuquén: Rolando Figueroa prometió «autoexcluirse»

La Legislatura de Neuquén sancionó hoy en general, y por unanimidad, la ley que suspende los beneficios del régimen de jubilaciones de privilegio para quienes asuman cargos electivos. La redacción de la norma dejó afuera a las autoridades actuales y al propio gobernador Rolando Figueroa con el argumento de no tocar «derechos adquiridos», pero el mandatario envió una nota a la Cámara asegurando que es su voluntad «autoexcluirse» y acogerse al régimen ordinario cuando llegue el momento.

La iniciativa la había anunciado el propio mandatario en su discurso de asunción y fue la primera ley que envió al recinto, donde obtuvo apoyo de los 35 legisladores. Mañana a las 10 habrá una nueva sesión para debatir en particular el articulado.

La ley suspende los beneficios del régimen jubilatorio de la ley 1282 para quienes ejerzan cargos electivos a partir de su entrada en vigencia. Es decir, los actuales aportantes, entre los que se encuentran los diputados, concejales, intendentes y el propio gobernador, no estarán incluidos en esta derogación.

El diputado de Avanzar y vocero del oficialismo, Francisco Lépore, justificó que el alcance se discutió «hondamente» en el plenario de comisiones del martes y que se optó por plantear su vigencia para quienes asuman de aquí en adelante para que «la solución no termine saliendo más cara que el problema por exponer a la provincia a demandas judiciales».

El quid del debate es si el régimen de «privilegio» ya es un derecho adquirido de todos quienes asumieron estando esa ley en vigencia o si el derecho adquirido le corresponde sólo a quienes ya se jubilaron con el régimen.

La llamada jubilación de privilegio implica que cualquiera que haya ejercido un cargo electivo por un año continuo o dos discontinuos y tenga diez de aportes al ISSN puede gozar de un haber equivalente al 82% móvil de ese cargo.

La autoexclusión y las voluntades

«Sin perjuicio de que la eliminación prevé la no afectación de derechos adquiridos es mi voluntad expresa autoexcluirme de tal beneficio como gobernador de esta provincia, vicegobernador mandato cumplido, diputado provincial mandato cumplido y todo otro cargo electivo y todo otro cargo electivo que haya ejercido y someterme al régimen jubilatorio ordinario», fue la nota que envió Figueroa a la Legislatura.

Como él, otros diputados como Lépore y Brenda Buchiniz (Cumplir) dijeron que renunciarían a una eventual jubilación de privilegio, aunque la actitud no fue convincente para todos.

Claudio Domínguez (MPN) cuestionó que «en la Legislatura no se votan voluntades» porque, aunque era la suya excluirse también, «es algo que mañana puede cambiar». «Yo tengo mi voluntad de estar con mi señora hasta la muerte y puede suceder que no, es mi voluntad ir al gimnasio todos los días y puede ser que no. Las voluntades no se votan», manifestó.

El régimen de jueces, en espera

En el debate nuevamente hubo planteos de legisladores por no haber incluido también el régimen especial de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que es que «imitó» el de cargos electivos.

Darío Martínez (Frente de Todos) insistió con que el gesto de Figueroa quedó «muy corto» y que avanzar sobre la ley 859 debía ser un segundo paso. Incluso propuso sumarlo mañana en el tratamiento en particular.

También lo planteó el FIT U, que tenía un despacho de minoría que incluía esa modificación y también la eliminación de la llamada «ley Kohon» que les computa a los magistrados la antigüedad desde el momento de su matriculación. «Los gestos son importantes, pero no engañemos a la gente. Eso es lo que han recibido de la clase política durante décadas», advirtió Andrés Blanco.