Silvia Horne lanzó su campaña en Cipolletti: «Weretilneck, este es el principio del fin»

Ante una multitud, la alianza «Vamos con Todos» lanzó su campaña ayer domingo por la tarde en el Círculo Italiano de Cipolletti de cara a las elecciones provinciales del 16 de abril, en Río Negro. El escenario se llenó de candidatos a legisladores e intendentes de diferentes vertientes políticas y referentes de toda la provincia.

La roquense y exdiputada nacional Silvia Horne, se lanzó oficialmente como candidata a gobernadora por Río Negro por el peronismo opositor, junto al abogado barilochense Leandro Costa Brutten; quienes hicieron un repaso por los principales ejes de su programa poíìtico, a la vez que marcaron la fuerte oposición a Juntos Somos Río Negro. «En la casa de Weretilneck, acá estamos», aseguró ante más de mil militantes.

“Empezamos a contagiar esperanza el día que salimos a decir que el Frente de Todos iba a jugar fuerte en esta elección, hoy esa esperanza va creciendo y el mensaje que vamos a dar es que el peronismo va a llegar a la Casa de Gobierno de Río Negro», planteó la candidata. «Weretilneck, este es el prinicipio del fin», lanzó.

Contingentes de varias ciudades del Alto Valle llegaron en colectivos al acto que estaba convocado para las 18 horas. Tomaron la palabra candidatos a legisladores provinciales por la lista sábana, quienes se subieron al escenario.

Candidatos a legisladores e intendentes con Silvia Horne. Foto: gentileza

Referentes de los cuatro partidos que conforman la alianza abrieron el micrófono: Magdalena Odarda por el partido Parte postulante a legisladora, Raúl Rajneri, presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y candidato a legislador y el actual diputado José Luis Berros por Acción Peronista y candidato a legislador. También se sentó Jaime Arce, referente de Comunidad Organizada-Movimiento Evita.

«Lo que aca ha pasado (en Río Negro) en estos doce años es que no hubo gobierno (…) acá lo único que hubo son negocios» Silvia Horne, candidata a gobernadora Vamos con Todos

La nota la dió la intendenta reelecta de Roca, María Emilia Soria, quien participó del acto de lanzamiento y se mostró efusiva ante una multitud que la esperaba en Cipolletti, a una semana del triunfo en las primeras eleecciones del país . «No traje nada, solo un corazón peronista y espero que alcance», abrió su discurso la jefa comunal.

En representación del gobierno nacional, participó Fernando “Chino” Navarro, actual secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien alentó la fórmula y dijo: «Si se pudo en Roca, si María Emilia pudo en Roca; Silvia va a poder en Río Negro»

Soria: «Tengo la sensación de estar en el lugar correcto»

María Emilia Soria llegó unos minutos después de haber sido convocada al escenario. Alegó que las demoras fueron por la Ruta 22 y también dijo que hasta la policía caminera la paró. Al llegar, inmediatamente pidieron que suba al escenario y el propio Costa Brutten le cedió el micrófono.

«Salgamos con la fuerza para militar y no bajar los brazos, Río Negro nos espera. Vamos Silvia, vamos Leandro; para que las cosas buenas empiecen a suceder de una vez por todas, que esta provincia se ponga de pie», lanzó Soria y fue ovacionada.

Hasta ahora, había omitido hacer declaraciones públicas sobre su alineación a algún postulante para la gobernación, aunque ya se había posicionado como parte del peronismo que no se alió al oficialismo provincial.

Las elecciones de Roca

José Luis Berros, candidato a diputado provincial y referente sorista no escatimó poner sobre escena las recientes elecciones de Roca: «En General Roca, el peronismo que no se entregó, el peronismo que no claudicó y que no se vendió; sacó el 60% de los votos. Y La Cámpora sacó el 1,5%. Eso es lo que representan», lanzó. Horne también habló sobre las elecciones roquenses e ironizó sobre la «estrategia de las colectoras» de JSRN.

Los aspirantes a diputados provinciales por cada circuito e intendentes lanzaron sus candidaturas y compartieron escena con la fórmula. Varios referentes sindicales candidatos como Pablo Barreno, exsecretario general de Sitrajur y actual legislador, Gustavo Rolon, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y delegado de la CGT Atlántica, la exsecretaria general de Unter Sandra Schieroni, la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA de Río Negro, Barbara Palumbo.