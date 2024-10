Silvia Sapag dijo que Figueroa no enfrentó a Javier Milei: «está muy permeado por la derecha»

Enrique y Ricardo Sapag fueron detenidos ilegalmente en 1977 y asesinados durante el terrorismo de Estado. Tenían 21 y 24 años. Eran militantes montoneros. Son hermanos de Silvia, la senadora de Neuquén que hoy comparte el recinto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, activa reivindicadora de la última dictadura. Asegura que no tiene trato con ella, salvo cuando le toca reemplazarla en la dirección del debate. ¿Por qué una persona con este perfil ganó las elecciones a 40 años de democracia? «Fue un cansancio muy grande de la población, que tenía muchas esperanzas en el gobierno de Fernández», contestó.

P: La gestión de Rolando Figueroa ya lleva casi un año, ¿qué evaluación hace?, ¿lo conocía de antes?, ¿había tenido trato?

R: No, o sea nos encontramos una vez antes de las elecciones y fue la única vez. Sí, es raro.

P: La única vez se refiere a Casa de Gobierno, ¿Cuándo fueron con los diputados?

R: No, no, no. Él todavía no había lanzado su candidatura y tuvo interés en hablar conmigo. Me acerqué a una oficina que él tenía y me contó y hablamos, conversamos, discutimos algunas cosas sobre Neuquén. Le di mi parecer y fue la única vez.

P: Antes de ser candidato.

R: No era candidato todavía (se ríe). Estaba en las preliminares. Después ya siendo gobernador alguna vez en Aeroparque.

P: ¿Se lo cruzó?

R: Me lo he cruzado. Sí, sí, pero hay una constante en los gobiernos, me ignoran.

P: Cuándo dice me ignoran ¿son los gobiernos provinciales?

R: Sí, sí, sí pasó con Gutiérrez también y ahora está de la misma forma Figueroa.

P: ¿De la gestión tiene algo para decir?

R: Creo que no, no pudo arrancar todavía, no se le nota la impronta, no se nota hacia dónde se dirige. La verdad es que no hay nada novedoso, nada que marque su gobierno y ya ha pasado tiempo. Está bien, confieso que es una situación sumamente complicada, que nadie la esperaba, pero bueno, hasta en la conformación de sus equipos, a pesar de haber ganado las elecciones en abril del año anterior. Es como que tuvo tiempo para ir formando los cuadros y sin embargo él ya tuvo alguna dificultad para arrancar, y bueno, y no sé si arrancó, no sé si arrancó.

Plata no le falta, porque con las regalías extraordinarias que está teniendo con Vaca Muerta, que supera ampliamente la recaudación provincial que también es muy grande, muy grande, por sellos y otros impuestos, debería notarse más la presencia de este gobierno. Yo creo que está muy permeado por la derecha. Está muy cerca de la Libertad Avanza y la impronta del gobierno de Milei es no hacer gasto público, creo que ese es un ingrediente que por más que Figueroa venga de las filas del Movimiento Popular Neuquino, donde siempre se buscó volcar fondos para la educación, para la salud, con mayor o menor énfasis ¿no?, pero era algo que nunca se dejaba de asistir con recursos, ¿no? Y creo que ahora él está permeado por la política del gobierno nacional.

P: Su gestión se sostuvo en leyes que sancionó la Legislatura con apoyo del MPN. ¿Se imaginaba al MPN dándole su apoyo o más opositor?

R: No, la verdad es que no me fijo mucho lo que hace el MPN en la Legislatura. No lo tengo muy presente, pero bueno, él viene de las filas del MPN, sé que estuvo hablando con Jorge Sapag en algún momento, yo no sé si se han recompuesto su situación o no, sinceramente no lo sé, pero el MPN últimamente de la mano de Gutiérrez tampoco estaba… tampoco fue un buen gobierno.

P: ¿En qué sentido?

R: Neuquén crece por inercia, pero en realidad obras, así que cambien la matriz... yo quizás esté muy permeada también porque viajo mucho al norte de la provincia de Neuquén. No se ve, no se ve que el gobierno provincial haga algo en el norte. Es una suerte de abandono de los pobladores, con esa economía tan particular que tienen de la trashumancia, que es única en el país. Eso yo creo que es una política deliberada que se hizo, de dejar de lado a las asociaciones de fomento rural.

P: Figueroa y Gaido sellaron un acuerdo para las elecciones de 2025. ¿Cree que el PJ neuquino va a poder meterse en esa disputa para competir por una banca en el Congreso (Neuquén renueva tres en el Senado y tres en Diputados)?

R: Yo no soy afiliada al PJ. Yo sigo afiliada al Movimiento Popular Neuquino.

P: ¿Por una cuestión familiar o por convicción política?

R: No, ya el MPN es un partido que no me contiene, o sea que por convicción política no. Por eso yo me aparté. Creo que sí, por una lealtad hacia Felipe Sapag (su padre, cinco veces gobernador de la provincia y fundador del partido) que yo desde chiquita lo acompañé, sin entender supongo nada, pero a formar el partido, a recorrer la provincia, en aquella época donde no había caminos, donde no había asfalto, donde no había nada. Él que iba por todas partes convocando para conformar el partido. Después que mi casa se transformó en la sede del partido, o sea, había todas las habitaciones que daban a la calle eran bueno boletas, circulación de gente y demás. Supongo que es por eso, por tanta lucha y tanta batalla que tengo mi corazón en el Movimiento Popular Neuquino.

Aparte porque fue el que fundó la institucionalidad de Neuquén, con tanta escuela que se hizo primaria, secundaria, repartidas en toda la provincia, su sistema de salud que no deja de ser motivo de orgullo para los neuquinos.

Creo que por esas razones es que sigo afiliada al MPN, pero el MPN se ha transformado en un partido de derecha. Yendo a tu pregunta que el PJ sí va a participar, cómo no, los resultados se verán. Yo creo que al MPN, no a…

P: ¿Comunidad?

R: Comunidad, no le va a ir bien. No estuvo a la altura de las expectativas que despertó, por lo menos hasta ahora.

Axel, Cristina y una «peronista trucha»

P: Este es su segundo mandato como senadora (el primero fue de 1998 a 2001), ¿qué ley o debate rescata de este período?

R: Este es mucho más democrático que aquel. Aquel fue en la época de Menem y no se discutían las leyes, por lo menos entre los que no éramos del bloque mayoritario, no había casi reuniones de comisión. Ahora todo se trata, todo se discute. Una que a mí me fascinó votar, yo no fui redactora del proyecto de ley, pero porque eso fue todo muy institucional, fue la ampliación de los límites de nuestra plataforma continental. Haber crecido en superficie en el país, como yo dije en el momento en que se discutió, sin haber disparado una sola bala, sin haber disparado un solo misil, sin una sola persona muerta, solamente a base de estudios, de informes, lograr que Naciones Unidas considerara que nuestra plataforma se podía extender tantísimos kilómetros cuadrados hacia el interior.

P: ¿Es su último cargo?

R: Creo que sí, yo ya no puedo decirte, no me animo a hacer determinante, porque cuando terminé el anterior mandato que fue en el 2001 dije que no me dedicaba más a la política, y no cumplí (se ríe). Entonces no me animo, pero ya estoy grande, sí.

P: El gobernador Quintela (de La Rioja) visitó Neuquén y usted estuvo cuando lo recibieron, parecía un apoyo y después rápidamente cuando se supo de la postulación de Cristina Fernández de Kirchner hicieron un comunicado respaldándola. ¿Qué pasó?

R: No fue así, como se pudo haber visto en una lectura rápida de la situación. Yo había estado en La Rioja junto con otros senadores. Estuvo Parrilli también, Juliana Di Tullio, bueno varios senadores fuimos cuando Quintela promulgó la nueva Constitución que fue un acto muy, muy hermoso y aparte una Constitución maravillosa. Cuando él dijo de venir acá, sí como no lo vamos a recibir. Es un militante peronista que se le ha enfrentado a este gobierno, pocos gobernadores lo han hecho, Figueroa no lo ha hecho.

Decidimos que lo íbamos a recibir en esa fecha, que eran como tres o cuatro semanas más adelante y justo la noche anterior a que él viniera, Cristina se lanza. Lógicamente se discutió qué se iba a hacer, se decidió recibirlo porque es un gran compañero, se lo recibió con honores y con sumo respeto. Se cumplió todo lo que estaba proyectado, pero bueno, nuestra decisión, nuestra conductora es Cristina, así que eso fue lo que pasó.

P: ¿Cree que va a haber internas?

R: Puede ser, yo no les tengo miedo a las internas. Creo que no es el momento apropiado, porque la gente, nuestro pueblo está sufriendo mucho, pero evidentemente sí hay que discutir. A mí me cuesta mucho transmitir mi pensamiento porque no estoy afiliada al PJ, y como yo siempre les digo a mis compañeros «bueno, esta peronista trucha». Yo me siento peronista, por supuesto, pero en la formalidad no lo estoy, por ahí tengo opiniones que se puedan considerar un avance dentro del peronismo y no quiero molestarlos. Ayer se demostró muchísima grandeza, habrás escuchado el discurso de Axel (Kicillof) maravilloso, porque es lo que pensamos nosotros.

P: ¿Le gustaría Axel como candidato a presidente (en 2027)?

R: Y falta mucho todavía, falta mucho. A nosotros nos decían que no teníamos dirigencia, que éramos un partido a la deriva, y ya ves que no. Nosotros tenemos una gran dirigente que de todas maneras se la quiere borrar, o sea, persiguiéndola judicialmente, que es Cristina, haciendo una campaña a través de los medios de difusión.

P: ¿Se la imagina a Cristina compitiendo de vuelta como presidenta?

R: Sí, como no. Si ella es un bicho político. El que está en política no le teme a la competencia, estamos permanentemente compitiendo en nuestras ideas.

Las mujeres «atrás, de relleno»

P: A partir de la presión que usted dijo ejerció Paoltroni para modificar la intención de su voto habló de actitudes machistas. Supongo que debe haber tenido otras en su trayectoria ¿tiene alguna presente?

R: Son tantas, son tantas que ya uno no, no las contabiliza. Sí, permanentemente, o sea fue una lucha constante. Yo recuerdo que con la ley de cupo, yo estaba militando en el Movimiento Popular Neuquino y gracias a esa ley nos pusimos en campaña, un grupo de mujeres militantes para cambiar la Carta Orgánica del Movimiento Popular Neuquino y adecuarla a la nueva legislación, donde las mujeres pudiéramos tener representación. Porque a mi viejo yo lo quería mucho, pero era machista porque aparte árabe, como que las mujeres sí nos querían mucho, nos atendían mucho, pero bueno, nada de que pudiéramos escalar lugares dentro de nuestro trabajo, o nuestro puesto. Yo hice una maestría de género en el año 90, creo, acá en la UNCo. En ese momento hablar de género fue una revolución para las cabezas.

Logramos la representación de cupo. Fue la primera Carta Orgánica de un partido político en la República Argentina que se adecuó a la nueva ley.

P: ¿Tuvo resistencias?

R: Sí, no se pensaba en las mujeres. Nosotras lo que decíamos era «somos las grandes militantes». El MPN en ese momento también estaba organizado en ramas, y estaba la rama femenina, y nosotros estábamos ahí, pero después yo en análisis, llegué a concluir que se había transformado como un gueto. Bueno, «las mujeres metámosla ahí en la rama», pero después cuando llegaba el momento de la representación en cargos, atrás, de relleno y lo mismo para conformar los gobiernos.