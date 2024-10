Kicillof hizo equilibrio y elogió a Cristina Kirchner: “No me interesa disputar ninguna interna”

Actos separados y mensajes cruzados para la interna, marcaron esta edición del Día de la Lealtad, celebrado a 48 horas de que venza el plazo para la inscripción de las listas que competirán por la presidencia del Partido Justicialista.

Ricardo Quintela, uno de los aspirantes a ocupar la presidencia partidaria, vacante desde que en agosto renunció Alberto Fernández, difundió en las redes un mensaje de “feliz día” y agradecimiento “por este camino de lealtad”. Quintela sostuvo que “la Patria está en peligro” y destacó que “cada 17 de octubre nos encuentra renovando el compromiso y el amor por este movimiento, por la Justicia social, la unidad y el Federalismo”.

Poco después fue Cristina Fernández de Kirchner, el otro polo en la disputa partidaria, quien aludió al Día de la Lealtad, con una crítica al ministro de Economía. “Toto Caputo, además de endeudador serial y hambreador social, parece ser mi nuevo jefe de campaña”, dijo y posteó un video del ministro en el Coloquio de IDEA. “‘Esta Mujer’, obviamente, soy yo. ‘Nosotros’ es el gobierno de Milei, con el que se quieren ir algunos Gobernadores votados como peronistas. ¿Se entiende qué quiero decir cuando sostengo que hay que enderezar y ordenar el peronismo? Feliz Día de la Lealtad para todos y todas”, escribió, ratificando su decisión de presidir el partido.

Cristina Kirchner se mostró activa en este 17O. Recorrió la sede de la Universidad de Avellaneda (abierta en su primera presidencia), localidad cuyo intendente (Ferraresi) está alineado con Kicillof. Más tarde, recibió en su despacho del Instituto Patria a los senadores (y exgobernadores) Juan Manzur y Sergio Uñac, junto a los también senadores, Wado de Pedro y Antonio Rodas, en señal de alineamiento para la interna.

Quintela anunció que este viernes se reunirá con Cristina Kirchner. “No quiero ser candidato a presidente. Quiero colaborar con el conjunto del peronismo”, dijo sobre su intención de presidir el PJ. “Tanto Cristina como yo vamos a hacer una campaña positiva”, agregó.

Sobre el gobierno nacional, Quintela insinuó un camino de acción: “Milei desfinanció a todas las provincias y no cumplió con la ley. Está sujeto a un juicio político”.

Los actos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó esta tarde un masivo acto callejero en Berisso, localidad del conurbano sur. En la previa, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, le reprocharon falta de lealtad por no haberse expresado hasta ahora a favor de la candidatura partidaria de Cristina.

Kicillof evitó confrontar con el kirchnerismo y prefirió cargar contra el gobierno de Milei al que calificó de “esquema Ponzi” . En su discurso contrastar la gestión de La Plata con la de Casa Rosada. “Este desastre de Milei no dura para siempre”, dijo Kicillof.

“Si la libertad en algún momento avanza es solo cuando va de mano de la igualdad y de la justicia social. Sin justicia social, la única libertad que avanza es la de los ricos, los privilegiados, los millonarios, la libertad para evadir, saquear nuestros recursos”, afirmó en crítica al gobierno nacional, el principal destinatario de su discurso.

“Quiero que Milei responda si entiende o no que las Malvinas fueron, son y serán Argentinas”, dijo sobre el reciente encuentro del presidente con el expremier británico, Boris Johnson.

El gobernador respaldó a Cristina, al defender su inocencia en la llamada Causa Vialidad. “Basta de persecución”, pidió. “Fueron los gobiernos de Néstor y Cristina los que le devolvieron al peronismo su fuerza transformadora”, fue otra frase conciliadora (y muy aplaudida) con la expresidenta.

“Si algo quiere la derecha es vernos divididos, nunca me van a ver buscando divisiones”, dijo sobre la interna y recordó que “en la provincia de Buenos Aires destrozamos tres veces electoralmente a Milei”.

“Los convocamos a construir una nueva esperanza . El peronismo sufrió una gran derrota, esta en un momento de reflexión y debate. Por eso no tengamos miedo. Como dice Cristina en su documento, ‘acá no sobre nadie’. Néstor decía que con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora”.

“No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecerles a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo Milei» señaló.

“Quiero colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la Argentina en una etapa de desarrollo justo. La única pelea que me interesa es contra la política de Milei”, afirmó. Mi opinión sobre lo que se estuvo discutiendo es unidad, unidad y unidad. Los mejores días siempre fueron con Cristina”, agregó

“A la derecha le conviene debilitar este escudo llamado peronismo”, insistió para resumir las especulaciones sobre su alineamiento interno: “Unidad, unidad y unidad”.

“Que escuche Milei: la dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia, la libertad solo es posible con justicia social, y la Patria no se vende. Compañeros, a mí me sonaba de algún lado así que lo voy a decir hoy para que entiendan cómo es: ¡Viva Perón!”, concluyó Kicillof. De inmediato arrancó la marcha peronista en los parlantes del acto.

“Quiero agradecer a los sindicatos, a los intendentes, a las organizaciones sociales, quiero agradecer a los estudiantes, a los jubilados, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo”, dijo Kicillof al empezar el acto, resumiendo, la base política que hoy lo sustenta. Los ex ministros Taiana y Tomada, la diputada Tolosa Paz, los sindicalistas Pablo Moyano, Julio Piumatto, y Rodolfo Daer, entre otros, estuvieron en el palco.

La CGT acompañó a Kicillof, pero pide unidad

La CGT no explicitó aun con quien se alinea en la interna, pero se muestra acompañando a Kicillof. “Con nombres propios, no alcanza”, dijo martes la central obrera en un documento, a propósito de la interna. La CGT pidió “renovación” y aludió a los “personalismos”. Se interpretó se trataba de un mensaje a Cristina Fernández de Kirchner.

Pablo Moyano dejó un mensaje de unidad para el PJ. “Sería perjudicial la confrontación, ojalá se llegue a una lista de unidad. Kicillof es el gobernador de una provincia que está siendo atacada por el gobierno nacional. Estoy tratando de que ambas partes acuerden”, comentó. Horas antes, sin nombrar, criticó a La Cámpora por las críticas que le dispara a Kicillof.

Fuera de la interna del Partido Justicialista, Guillermo Moreno evocó el Día de la Lealtad con un acto de Valores y Principios, la agrupación con la que, anunció, competirá electoralmente en 2025 en Provincia.

“Hoy vinimos a rendirle un homenaje al general Perón y a la doctrina que ilumina las causas del mundo”, dijo Moreno, ante un grupo de seguidores reunidos en el Bajo Porteño. “Los peronistas estamos donde está el monumento del General Perón”, afirmó, marcando diferencias doctrinarias con los otros actos y pronunciamientos por el 17O.

Moreno, con acto propio y ambiciones en 2025

Moreno dijo que quiere debatir el modelo económico peronista con el liberal. “Melconián representa el capitalismo de los banqueros y de la renta; nosotros, el de la producción y el trabajo y lo decimos con mucho orgullo. Y vamos a ir a discutir a la Fundación Mediterránea, que tienen el problema del Síndrome de Estocolmo: es la segunda vez que se están equivocando. La primera vez lo eligieron a Cavallo y casi se funden todos. Y ahora lo eligen a Melconián. Ojalá se dé este debate con Melconián”, dijo.

Pero más adelante, lamentó: “No van a debatir con nosotros ni los Kicillof ni los Melconián”. Moreno volvió a criticar la devaluación de 2014 que impulsó el gobernador bonaerense cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner.

“Con seis meses de gobierno peronista, damos vuelta este país como un guante”, prometió.

Esta noche, en tanto, el PJ porteño realizaba un acto en la Federación de Box, donde es posible que se anuncie el alineamiento interno con Cristina Kirchner.

Acto sorpresa: Villarruel homenajeó a Isabel Perón

La sorpresa en este 17O aniversario llegó por fuera del peronismo. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, difundió en las redes sociales fotos recientes, en la que aparece junto a María Estela Martínez de Perón, la ex mandataria y viuda de Perón, derrocada por el golpe militar del 24 de marzo de 1976.

“Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida. En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura”, escribió Villarruel, sobre quien fuera víctima de un golpe militar y a quien el peronismo oficial suele soslayar.

Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida.



Villarruel ya había metido una cuña en la interna del PJ, al cuestionar el nombre de la lista de Cristina (“Primero la Patria”), con una serie de críticas a las políticas de los gobiernos kirchneristas. “Primero la Patria no es instalar la división, el revanchismo y el resentimiento entre los compatriotas. Primero la Patria no es instalar una base china en la Patagonia. La Patria se defiende impidiendo que se roben nuestra pesca”, dijo Villarruel.