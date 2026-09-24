Sin default: Axel Kicillof prometió en Wall Street que pagará la deuda y tildó de «catástrofe» el plan de Javier Milei

Axel Kicillof expone durante el desayuno de trabajo en Nueva York. A su lado, la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y el presidente de España, Pedro Sánchez. (Foto: Prensa Gobernación)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, concluyó su agenda de trabajo en Nueva York con una señal directa a los mercados financieros: ratificó ante acreedores y fondos internacionales que su administración afrontará en tiempo y forma los próximos vencimientos de la deuda y descartó cualquier escenario de incumplimiento.

Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), el mandatario combinó las reuniones técnicas con un fuerte posicionamiento político al participar de un desayuno de trabajo encabezado por el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, y el presidente español, Pedro Sánchez.

En ese marco, Kicillof desestimó el promocionado «milagro económico» impulsado por la gestión de Javier Milei y aseguró que el país atraviesa «una verdadera catástrofe» por la pérdida de puestos laborales, el cierre cotidiano de empresas y el deterioro salarial.

«No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe: se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo», sentenció.

Reuniones con fondos de Wall Street y perfil de vencimientos

En el plano financiero, la escala central del viaje consistió en un intercambio con tenedores de títulos bonaerenses —entre ellos representantes de Vanguard, Eaton Vance, GoldenTree y Mesarete— y ejecutivos de unas 20 compañías extranjeras con operaciones en el país.

Nos reunimos en Nueva York con fondos de inversión internacionales que tienen títulos de nuestra provincia y participaron de la reestructuración de nuestra deuda bonaerense. Un encuentro importante para intercambiar sobre la situación económica de nuestro país.



Seguimos… pic.twitter.com/l3t4F4G1f9 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 22, 2026

Frente a los inversores, el mandatario remarcó que Buenos Aires representa el 40% de la población del país y llevó tranquilidad sobre la sustentabilidad de los pagos derivados del canje cerrado en 2025.

Durante las conversaciones, Kicillof evitó pronunciarse sobre eventuales candidaturas a futuro y se concentró en disipar temores regulatorios: aseguró que su visión productiva no choca contra la propiedad privada y contrastó la capacidad de maniobra de su administración frente a las dudas que aún genera en el mercado el calendario de vencimientos soberanos previsto hacia 2027.