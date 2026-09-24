Cumbre del G20 2027: Javier Milei confirmó su viaje al Reino Unido en medio de la tensión por Malvinas

La convocatoria de la cumbre de líderes del G20 de 2027 se llevará a cabo en la ciudad británica de Manchester, Inglaterra. El encuentro está pautado para los días 27 y 28 de noviembre de ese año y se concretará en el tramo final del mandato presidencial de Javier Milei.

El anuncio de la sede británica ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. La relación bilateral ha registrado cruces recientes vinculados a los reclamos argentinos sobre los espacios marítimos del Atlántico Sur. Las diferencias sostienen una marcada sensibilidad en la política exterior del país.

La designación coloca a la Argentina ante un desafío geopolítico singular respecto a su vínculo histórico con Londres. La última oportunidad en la que un jefe de Estado argentino viajó al Reino Unido en el marco del foro internacional fue en abril de 2009, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

En aquella ocasión, la cumbre realizada en el predio ExCeL de Londres estuvo atravesada por los debates en torno a la crisis financiera global y la regulación de los mercados. Desde entonces, ningún mandatario nacional ha vuelto a pisar suelo británico para encuentros de esta envergadura.

Qué es el «G20 2027» que se realizará en el Reino Unido

Durante los encuentros del G20, las delegaciones nacionales buscan habitualmente concretar reuniones bilaterales en los márgenes de las sesiones plenarias. En este caso, la atención estará puesta en la relación que la comitiva argentina mantendrá con los anfitriones británicos. La diplomacia deberá resolver el nivel de acercamiento o distancia que se mantendrá con las autoridades del país anfitrión.

La realización del foro en Manchester obligará a los equipos diplomáticos a preparar una estrategia de representación institucional de alto nivel. La presencia argentina en este tipo de reuniones responde a los compromisos internacionales asumidos con el bloque que reúne a las principales economías del planeta. La participación implica intervenir en debates estratégicos de comercio, finanzas y gobernanza global.

Los líderes de las principales economías debatirán sobre la transición energética y el financiamiento climático sostenible. A través de las mesas del foro, se impulsarán acuerdos transversales para acelerar la descarbonización, mitigar riesgos en las cadenas de suministro globales y reforzar la inclusión social y la seguridad financiera ante crisis geopolíticas y ambientales.

Uno de los pilares clave del encuentro será la gobernanza global de la tecnología y la transformación digital. Los bloques de debate abordarán la regulación ética e interoperable de la inteligencia artificial, el avance seguro de los activos digitales y la tokenización de mercados, orientados a mejorar la productividad sin descuidar el impacto en la ciberseguridad y el empleo.

El G20 es el principal foro internacional de cooperación económica y política del mundo con jefes de estado de diversos países

En qué escenario será el viaje del Presidente a Gran Bretaña

La eventual llegada de Javier Milei a Manchester marcará un hecho de fuerte impacto simbólico y político. La asistencia al evento situaría al líder libertario en un territorio con el cual la Argentina mantiene una demanda histórica permanente por la cuestión Malvinas. El marco multilateral del G20 suele amortiguar los cruces directos, pero no elimina las lecturas internas sobre la presencia oficial.

Hasta la fecha del encuentro, la diplomacia argentina deberá administrar un delgado equilibrio entre los reclamos Soberanos históricos y la participación formal en el foro. Los cancilleres de la región monitorean de cerca los preparativos.

En el plano político local, el viaje será objeto de seguimiento por parte de los bloques parlamentarios y la opinión pública. Las decisiones diplomáticas que rodeen la preparación del traslado, la conformación de la comitiva y la agenda de trabajo en Manchester estarán expuestas a una mirada atenta en el ámbito nacional.

El historial de la Argentina en los recientes foros del G20

La participación argentina en el G20 ha mantenido una continuidad institucional a lo largo de las distintas administraciones políticas. Un hito central de esta trayectoria fue la organización de la cumbre de líderes en Buenos Aires durante el año 2018, cuando el país asumió la presidencia del bloque y albergó a las principales figuras de la política mundial. Aquella cita requirió un operativo logístico y de seguridad sin precedentes en la región.

En las ediciones posteriores, la representación argentina se enfocó en posicionar las demandas de las economías emergentes. La delegación nacional sostuvo posturas vinculadas al financiamiento internacional, la reestructuración de deudas y el acceso a los mercados globales. Las intervenciones mantuvieron el acento en la necesidad de condiciones equitativas para el desarrollo.

Durante las cumbres más recientes celebradas en Asia y América Latina, el país continuó utilizando el foro para encauzar negociaciones económicas bilaterales con organismos de crédito y socios comerciales estratégicos. La dinámica de trabajo del bloque ha demostrado ser una plataforma eficaz para concertar acuerdos de inversión y dialogar sobre la transición energética.

Con información de Clarín.