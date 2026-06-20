Sin invitación del Gobierno, Victoria Villarruel fue a Rosario y lanzó duras críticas contra Manuel Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exponer las diferencias internas dentro del Gobierno nacional al participar del acto por el Día de la Bandera en Rosario, al que asistió pese a no haber sido invitada por la Casa Rosada.

Villarruel desafió a la Casa Rosada y apuntó contra Adorni

Tras la ceremonia, lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y cuestionó el respaldo público que recibió por parte del presidente Javier Milei durante el evento.

“No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, afirmó Villarruel al finalizar el acto, en una de las declaraciones más contundentes dirigidas al funcionario. La vicepresidenta consideró además que el homenaje a Manuel Belgrano no era el ámbito adecuado para manifestaciones de apoyo político.

“Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy es recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la invencible provincia de Santa Fe, y recordar la figura del general Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron luego de que Milei volviera a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete durante su llegada a Rosario, en medio de versiones sobre cambios en el esquema de comunicación oficial tras la designación del diputado nacional Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial.

Durante la ceremonia también quedó en evidencia la distancia entre el Presidente y la vicepresidenta. Según detalló La Nación, Villarruel no aplaudió el discurso de Milei, aunque sí lo hizo cuando hablaron el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Consultada sobre esa actitud, la vicepresidenta buscó restarle importancia y aseguró que se trató de una decisión personal. “En general, he tratado de ser discreta. No creo que sume o no sume aplaudir o no aplaudir rabiosamente. Es un acto patrio, no es un acto partidario”, expresó.

Villarruel también reveló que su presencia en Rosario respondió a una invitación cursada por el Gobierno de Santa Fe y no por la Casa Rosada. “Igualmente, yo pensaba venir igual”, remarcó.

En su discurso central, Javier Milei definió a Manuel Belgrano como el “primer intelectual liberal económico argentino”, en una ceremonia marcada tanto por el homenaje al creador de la bandera como por la creciente tensión política entre el Presidente y su vicepresidenta, cuya relación atraviesa uno de sus momentos de mayor distanciamiento.